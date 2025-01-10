CANAL RCN
Tendencias

Prográmese: tres pueblos en Cundinamarca para visitar esta semana de receso

La semana de receso se convertirá en la mejor oportunidad para realizar una gran variedad de actividades a pocas horas de Bogotá.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
09:49 p. m.
Como es de costumbre, la semana de receso se ha convertido en la mejor oportunidad para que cientos de ciudadanos viajen por todo el país. De esta manera, los planes innovadores cada vez son más apetecidos por las familias, quienes buscan salir de la rutina sin alejarse de sus zonas de residencia.

Para esta semana los bogotanos podrán disfrutar de la naturaleza de diferentes espacios que se encuentran cerca de la ciudad, entre otras actividades que mezclan relajación, diversión y experiencias exóticas.

Choachí

Este municipio, ubicado a aproximadamente 50 km de distancia de la capital, es famoso por sus paisajes montañosos, la frescura de su clima y las vistas naturales del lugar.

Considerado como uno de los destinos turísticos más atractivos de la zona, Choachí cuenta con la cascada La Chorrera, una de las más altas del país, y el páramo de Matarredonda, uno de los parques ecológicos más representativos por su laguna, frailejones y el silencio total. Así mismo, se puede disfrutar de alojamientos coloniales y actividades deportivas como el senderismo.

Guatavita

Ubicado a hora y media de la capital, Guatavita se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más apetecidos por los bogotanos, pues ofrece grandes experiencias al contar con la enigmática Laguna de Guatavita y el embalse Tominé.

También se pueden disfrutar de algunas actividades como volar en parapente, realizar kayak en la laguna, paseos en cuatrimoto y practicar wakeboard sobre el agua.

Suesca

Ubicado a 59 km del norte de Bogotá, este municipio cuenta con grandes formaciones rocosas que permiten realizar diferentes actividades como escalar y demás actividades al aire libre.

Su ubicación sobre la Cordillera Oriental, que posee una altitud de 2.580 metros sobre el nivel del mar, le permite poseer varios cuerpos de agua como la Laguna de Suesca y el río Bogotá.

