CANAL RCN
Economía

Confirman si semana de receso de octubre aplica para colegios públicos y privados

El Ministerio de Educación confirmó la semana de receso en Colombia del 6 al 12 de octubre de 2025, extendida hasta el martes 14 por festivo. ¿Aplica para colegios públicos y privados?

¿Qué pueden hacer sus hijos en semana de receso?
Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
04:28 p. m.
La semana de receso escolar en Colombia está a pocos días de comenzar y en este 2025 tendrá una particularidad, pues será más extensa gracias al festivo del Día de la Raza, que se conmemora el lunes 13 de octubre.

Esto significa que los estudiantes volverán a clases solo hasta el martes 14, disfrutando de un descanso más prolongado que de costumbre.

Este periodo se ha convertido en una tradición en el calendario académico del país desde hace más de 15 años, cuando el Ministerio de Educación lo implementó como un espacio para que estudiantes y profesores compartan tiempo en familia y recarguen energías antes de la recta final del año escolar.

Semana de receso: fechas oficiales en 2025

De acuerdo con lo establecido, la semana de receso de octubre de 2025 irá desde el lunes 6 hasta el domingo 12 de octubre.

Gracias al puente festivo del lunes 13, la jornada académica se retomará el martes 14 de octubre en todos los colegios.

Esta decisión busca que niños, niñas y jóvenes tengan un espacio para actividades culturales, deportivas o recreativas que fortalezcan su convivencia familiar y social.

¿Aplica igual para colegios públicos y privados?

Una de las dudas más frecuentes de los padres es si esta semana libre también corresponde a los colegios privados, que suelen tener calendarios diferentes frente a los públicos.

La Ley 1857 de 2017, que modificó la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), establece que la semana de receso es obligatoria para todas las instituciones educativas del país, sean públicas o privadas.

Aunque cada secretaría de educación puede ajustar el inicio o cierre del calendario escolar, la semana de receso no puede eliminarse y se cumple de manera unificada, garantizando que estudiantes de ambos sectores compartan este espacio.

