Habló la nueva abogada de ‘Epa Colombia’ y reveló por qué sigue en la cárcel

El caso judicial de la influencer y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, volvió a generar atención pública, ya que su nueva abogada entregó detalles sobre las razones por las que la creadora de contenido sigue privada de la libertad.

Barrera permanece en prisión desde enero de 2025 luego de que la justicia confirmara su condena por los actos de vandalismo cometidos en 2019 contra estaciones del sistema de transporte de Bogotá, TransMilenio. La sentencia impuesta fue de cinco años y dos meses de cárcel, decisión que posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

Durante este tiempo, la empresaria de productos capilares ha intentado, por medio de diferentes equipos jurídicos, acceder a beneficios como casa por cárcel o la extinción de la pena. Sin embargo, estas solicitudes han sido rechazadas por las autoridades judiciales.

En los últimos días, la abogada Wendy Herrera dio una actualización del proceso a través de sus redes sociales, donde respondió preguntas de seguidores interesados en conocer el estado del caso.

Por qué Epa Colombia sigue en prisión, según su nueva abogada

De acuerdo con Wendy Herrera, la nueva abogada de ‘Epa Colombia’, uno de los principales obstáculos para intervenir en el proceso es que todavía no cuenta con el poder legal formal para representar a Daneidy Barrera.

Herrera explicó que, aunque manifestó públicamente su disposición de asumir la defensa desde enero de este año, aún no ha podido acceder oficialmente al expediente judicial. Sin esa autorización, la abogada no puede presentar recursos ni impulsar estrategias jurídicas que busquen modificar la situación de la empresaria.

Yo aún no tengo poder de 'Epa Colombia'. Estoy a la disposición de atenderla, de ayudarla a recobrar su libertad y que Dios permita que pueda acceder a esos expedientes y poder ayudarla, afirmó Herrera en sus redes sociales.

La abogada también señaló que el proceso actualmente se encuentra bajo la supervisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá, instancia encargada de vigilar el cumplimiento de la sentencia.

Por esa razón, cualquier solicitud relacionada con beneficios judiciales debe tramitarse ante ese despacho.

Mientras no exista una representación legal formalizada, Herrera no podrá presentar nuevos recursos para intentar que la influencer acceda a medidas alternativas a la prisión.

El proceso judicial de ‘Epa Colombia’ y las posibilidades de justicia restaurativa

En medio del proceso, la defensa ha explorado diferentes caminos jurídicos para buscar una salida anticipada a la condena.

Uno de ellos es la justicia restaurativa, un mecanismo que busca reparar el daño causado y facilitar acuerdos entre las partes involucradas.

Según explicó la abogada, actualmente se estaría adelantando una conciliación con TransMilenio, con el objetivo de que el juzgado considere la posibilidad de aplicar este tipo de mecanismo.

La estrategia busca demostrar voluntad de reparación por parte de Barrera y abrir la puerta a beneficios que permitan modificar la forma en que cumple la condena.

No obstante, el panorama jurídico sigue siendo complejo. A comienzos de este año, la Corte Suprema ratificó la sentencia contra la influencer y rechazó una solicitud de extinción de la pena basada en la Ley 2477 de 2025, una normativa que introdujo reformas orientadas a agilizar procesos judiciales y descongestionar los despachos.

La petición argumentaba que el caso podía acogerse a este tipo de medidas, pero un juez de ejecución de penas decidió negar el beneficio, lo que obligó a la empresaria a continuar cumpliendo su condena en prisión.

Mientras tanto, el caso sigue generando debate en redes sociales y entre sus seguidores, quienes han impulsado campañas para que Barrera pueda regresar a su hogar junto a su pareja y su hija.