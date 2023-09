¿Por qué en septiembre no hay días festivos en Colombia?

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), Colombia es el país con más festivos en el año, esos días feriados que les permiten a los ciudadanos descansar y tener, en la mayoría de los casos, un día más en el fin de semana para poder viajar o hacer otro tipo de actividades de ocio.

Hasta el mes de agosto los colombianos han podido disfrutar de las fechas feriadas que tiene el país por diversos motivos, entre religiosos, culturales o simplemente celebraciones tradicionales.

No hay festivos en septiembre

Pese a que en la mayoría de los meses en el año se registran días feriados, septiembre es un mes que no tiene días festivos.

La única celebración colombiana que ocurre en el mes es el amor y amistad, fecha en la que se conmemora el amor en la familia, los amigos y las parejas.

Pese a la conmemoración de la fecha, en el calendario de septiembre no se registra feriado. Uno de los motivos para que no haya festivo es porque no se registran eventos históricos o religiosos, conmemoraciones que son de gran relevancia para el territorio nacional.

Otro factor que podría incidir es que septiembre se ubica en un periodo en el que recién los estudiantes universitarios y de colegio regresaron de vacaciones de mitad de año, esto siendo considerado un mes de inicio de periodo educativo.

A nivel internacional, en septiembre tampoco se conmemora una fecha especial que sea considerada para decretar un día festivo.

¿Cuáles son los próximos festivos?

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se registran diferentes fechas conmemorativas y que tienen día feriado en Colombia.

Le puede interesar: Juanes se sinceró sobre los problemas de depresión que padeció durante años

El 6 de octubre se celebra el Día de la Raza, el 6 de noviembre el Día de Todos los Santos, el 13 de noviembre el Día de la Independencia de Cartagena, el 8 de diciembre el día de la Inmaculada Concepción y el lunes 25 diciembre la navidad.