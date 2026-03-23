¿Por qué la generación de hoy en día no quiere tener hijos? Esto explica la tendencia

La decisión de no tener hijos o de postergar la maternidad y la paternidad, se ha convertido en una tendencia creciente entre jóvenes de las generaciones millennial y Z en distintas partes del mundo.

Lejos de ser una simple elección individual, expertos coinciden en que este fenómeno responde a transformaciones económicas, sociales y culturales profundas que están redefiniendo el concepto de familia.

De acuerdo con informes recientes, la tasa de natalidad ha disminuido de forma sostenida en las últimas décadas, alcanzando mínimos históricos en varios países. Entre las principales causas se destacan la precariedad laboral, el alto costo de vida y la incertidumbre frente al futuro.

¿Por qué la generación de hoy en día no quiere tener hijos por razones económicas?

Uno de los factores más determinantes es el económico. Diversos estudios coinciden en que los jóvenes enfrentan dificultades para acceder a empleo estable, vivienda propia y condiciones básicas para sostener una familia.

Según investigaciones citadas por medios internacionales, las personas menores de 50 años son más propensas a afirmar que no pueden costear la crianza de un hijo.

En el ámbito académico, análisis de universidades como la UNAM evidencian que muchos jóvenes consideran irresponsable tener hijos sin contar con estabilidad financiera, lo que refuerza la decisión de no procrear.

Además, organismos como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) advierten que no se trata de falta de deseo, sino de barreras estructurales: vivienda costosa, empleos precarios y desigualdad social limitan las posibilidades reales de formar una familia.

¿Por qué la generación de hoy en día no quiere tener hijos por cambios sociales y culturales?

Más allá de la economía, también influyen cambios en las prioridades de vida. Las nuevas generaciones priorizan el desarrollo personal, profesional y la libertad individual sobre los modelos tradicionales de familia.

Asimismo, el acceso a la educación, el avance del feminismo y la posibilidad de decidir sobre el propio proyecto de vida han transformado la percepción de la maternidad y la paternidad. Hoy, tener hijos ya no es visto como una obligación social, sino como una opción.

Factores como la preocupación por el cambio climático, la incertidumbre global y la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar también inciden en esta decisión.

Incluso, estudios demográficos explican este fenómeno mediante la llamada “paradoja económico-demográfica”: a mayor nivel educativo y desarrollo económico, menor es la tasa de natalidad.

El descenso en la natalidad no solo refleja una crisis económica, sino un cambio cultural. Las nuevas generaciones están redefiniendo sus prioridades en un contexto de incertidumbre global, donde tener hijos implica una decisión cada vez más compleja.

Expertos advierten que esta tendencia podría tener efectos a largo plazo, como el envejecimiento poblacional y presiones sobre los sistemas de pensiones. Sin embargo, también abre el debate sobre la necesidad de políticas públicas que garanticen mejores condiciones para quienes sí desean formar una familia.