¿Por qué la hija de María Fernanda Cabal, Luisa Postres, es tendencia en redes?

La hija de la senadora María Fernanda Cabal se volvió viral en redes sociales tras protagonizar una nueva polémica.

¿Por qué la hija de María Fernanda Cabal es tendencia en redes sociales?

Todo comenzó el 29 de septiembre, cuando la empresaria Luisa Cabal y su empresa llamada 'Luisa Postres' anunció una nueva vacante en su emprendimiento de pastelería. En la publicación, dio a conocer los detalles de la oferta laboral y las condiciones del puesto.

Abro convocatoria para el cargo de community manager. Acá hay algo importante: no sé qué es lo que quiero, no tengo un perfil del cargo, no sé qué es lo que estoy buscando, afirmó Luisa Postres.

Durante su video, la empresaria explicó que la persona interesada debía tener conocimientos en edición audiovisual, manejo de redes sociales, comunicación y dominio de diversas plataformas digitales.

Sin embargo, tras la publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Muchos la criticaron por exigir demasiadas funciones para un solo cargo, lo que generó un amplio debate en redes sociales. Luego de la ola de comentarios, el video fue eliminado de la cuenta de Luisa Postres.

Estas fueron las declaraciones de Luisa Postre

Días después, la empresaria regresó a sus redes sociales y explicó que buscaba una persona capaz de desempeñar varias funciones al mismo tiempo. Sin embargo, el sábado 4 de octubre, Luisa Postres publicó un mensaje en el que ofreció disculpas a todas las personas por la controversia que generó su anterior anuncio laboral.

"La embarré, y vengo a dar la cara, y pedir perdón. En las últimas dos semanas he emitido una serie de comunicaciones que están lejos de enorgullecerme y tengo que pedir perdón. Primero, pedir perdón por lanzar una convocatoria donde no tenía claridad en qué era lo que estaba buscando", comunicó Luisa Postres.

Además, prometió aprender de la experiencia y ser más cuidadosa y asertiva en su manera de comunicar, especialmente al momento de compartir información relacionada con su emprendimiento.