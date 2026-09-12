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Festival Cordillera 2026 en Bogotá: estos son los cierres viales anunciados por la Alcaldía

El importante evento musical se desarrolla este fin de semana, entre el 12 y 13 de septiembre de 2026.

Cierres viales Festival Cordillera 2026.
Cierres viales Festival Cordillera 2026. Foto: Festival Cordillera 2026.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 12 de 2026
01:40 p. m.
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Desde el sábado 12 de septiembre y hasta el domingo 13 de septiembre, en Bogotá se llevará a cabo una nueva edición del Festival Cordillera.

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Por eso, la Secretaría de Movilidad dio a conocer cuáles serán los cambios en la movilidad entre los días que transcurre el festival.

¿Desde cuándo son los cierres?

Los cierres serán en los siguientes puntos:

  • Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60: Cierre total de la calzada sur desde las 8:00 p.m. del 11 de septiembre hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de septiembre.
  • Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60: Cierre total de ciclorruta costado sur desde las 12:00 a. m. del 12 de septiembre hasta las 6:00 a. m. del 14 de septiembre.
  • Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60: Cierre total de sendero peatonal costado sur desde las 12:00 a. m. del 12 de septiembre hasta las 6:00 a. m. del 14 de septiembre.
  • Glorieta Av. Calle 63 por Av. Carrera 60: Carril lento de la conectante occidente-sur desde las 10:00 p.m. del 11 de septiembre hasta las 6:00 a.m. del 14 de septiembre.
  • Av. Carrera 60 entre la Av. Calle 63 y la Av. Calle 53: Cierre total de la calzada occidental desde las 12:00 a.m. del 13 de septiembre hasta las 6:00 a.m. del 14 de septiembre.
  • Av. Carrera 60 entre la Av. Calle 63 y la Av. Calle 53: Cierre total de ciclorruta costado occidental desde las 12:00 a. m. del 12 de septiembre hasta las 6:00 a. m. del 14 de septiembre.
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¿Hasta cuándo serán los cierres?

  • Av. Carrera 60 entre la Av. Calle 63 y la Av. Calle 53: Cierre total de sendero peatonal costado occidental desde las 12:00 a.m. del 12 de septiembre hasta las 6:00 a.m. del 14 de septiembre.
  • Av. Carrera 60 entre la Transversal 59A y la Av. Calle 63: Cierre total de la calzada oriente desde las 12:00 a.m. del 12 de septiembre hasta las 6:00 a.m. del 14 de septiembre.
  • Av. Calle 53 entre Av. Carrera 60 y Carrera 66A: Cierre carril norte de la calzada norte desde las 7:00 p.m. del 12 de septiembre hasta las 6:00 a.m. del 13 de septiembre.
  • Av. Calle 53 entre Av. Carrera 60 y Carrera 66A: Cierre carril norte de la calzada norte desde las 7:00 p.m. del 13 de septiembre hasta las 6:00 a.m. del 14 de septiembre.
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