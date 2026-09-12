Festival Cordillera 2026 en Bogotá: estos son los cierres viales anunciados por la Alcaldía
El importante evento musical se desarrolla este fin de semana, entre el 12 y 13 de septiembre de 2026.
Nicolás Martínez Sánchez
septiembre 12 de 2026
01:40 p. m.
01:40 p. m.
Desde el sábado 12 de septiembre y hasta el domingo 13 de septiembre, en Bogotá se llevará a cabo una nueva edición del Festival Cordillera.
Por eso, la Secretaría de Movilidad dio a conocer cuáles serán los cambios en la movilidad entre los días que transcurre el festival.
¿Desde cuándo son los cierres?
Los cierres serán en los siguientes puntos:
- Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60: Cierre total de la calzada sur desde las 8:00 p.m. del 11 de septiembre hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de septiembre.
- Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60: Cierre total de ciclorruta costado sur desde las 12:00 a. m. del 12 de septiembre hasta las 6:00 a. m. del 14 de septiembre.
- Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60: Cierre total de sendero peatonal costado sur desde las 12:00 a. m. del 12 de septiembre hasta las 6:00 a. m. del 14 de septiembre.
- Glorieta Av. Calle 63 por Av. Carrera 60: Carril lento de la conectante occidente-sur desde las 10:00 p.m. del 11 de septiembre hasta las 6:00 a.m. del 14 de septiembre.
- Av. Carrera 60 entre la Av. Calle 63 y la Av. Calle 53: Cierre total de la calzada occidental desde las 12:00 a.m. del 13 de septiembre hasta las 6:00 a.m. del 14 de septiembre.
- Av. Carrera 60 entre la Av. Calle 63 y la Av. Calle 53: Cierre total de ciclorruta costado occidental desde las 12:00 a. m. del 12 de septiembre hasta las 6:00 a. m. del 14 de septiembre.
¿Hasta cuándo serán los cierres?
- Av. Carrera 60 entre la Av. Calle 63 y la Av. Calle 53: Cierre total de sendero peatonal costado occidental desde las 12:00 a.m. del 12 de septiembre hasta las 6:00 a.m. del 14 de septiembre.
- Av. Carrera 60 entre la Transversal 59A y la Av. Calle 63: Cierre total de la calzada oriente desde las 12:00 a.m. del 12 de septiembre hasta las 6:00 a.m. del 14 de septiembre.
- Av. Calle 53 entre Av. Carrera 60 y Carrera 66A: Cierre carril norte de la calzada norte desde las 7:00 p.m. del 12 de septiembre hasta las 6:00 a.m. del 13 de septiembre.
- Av. Calle 53 entre Av. Carrera 60 y Carrera 66A: Cierre carril norte de la calzada norte desde las 7:00 p.m. del 13 de septiembre hasta las 6:00 a.m. del 14 de septiembre.