Festival Cordillera 2026 en Bogotá: estos son los cierres viales anunciados por la Alcaldía

Desde el sábado 12 de septiembre y hasta el domingo 13 de septiembre, en Bogotá se llevará a cabo una nueva edición del Festival Cordillera.

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Por eso, la Secretaría de Movilidad dio a conocer cuáles serán los cambios en la movilidad entre los días que transcurre el festival.

¿Desde cuándo son los cierres?

Los cierres serán en los siguientes puntos:

Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60: Cierre total de la calzada sur desde las 8:00 p.m. del 11 de septiembre hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de septiembre.

Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60: Cierre total de ciclorruta costado sur desde las 12:00 a. m. del 12 de septiembre hasta las 6:00 a. m. del 14 de septiembre.

Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60: Cierre total de sendero peatonal costado sur desde las 12:00 a. m. del 12 de septiembre hasta las 6:00 a. m. del 14 de septiembre.

Glorieta Av. Calle 63 por Av. Carrera 60: Carril lento de la conectante occidente-sur desde las 10:00 p.m. del 11 de septiembre hasta las 6:00 a.m. del 14 de septiembre.

Av. Carrera 60 entre la Av. Calle 63 y la Av. Calle 53: Cierre total de la calzada occidental desde las 12:00 a.m. del 13 de septiembre hasta las 6:00 a.m. del 14 de septiembre.

Av. Carrera 60 entre la Av. Calle 63 y la Av. Calle 53: Cierre total de ciclorruta costado occidental desde las 12:00 a. m. del 12 de septiembre hasta las 6:00 a. m. del 14 de septiembre.

¿Hasta cuándo serán los cierres?