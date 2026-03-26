¿Preocupa la salud de Rosalía? La cantante detuvo su concierto y abandonó el escenario en pleno show

En medio del concierto de Rosalía en Milán, Italia, la artista tuvo que interrumpir su presentación en pleno escenario debido a un problema de salud.

El episodio quedó registrado en varios videos grabados por asistentes, donde se observa a la cantante visiblemente afectada mientras intenta continuar con el show.

¿Por qué Rosalía detuvo su concierto en Milán?

Los hechos ocurrieron el miércoles en el Unipol Forum de Milán, donde Rosalía se presentaba como parte de su gira internacional.

En medio del concierto, la artista detuvo la música para dirigirse al público y explicar lo que estaba ocurriendo con su estado físico.

Intenté sacar adelante este concierto. Desde el principio estoy enferma. Tengo una fuerte intoxicación alimentaria.

A pesar de sentirse mal desde el inicio, la cantante aseguró que hizo un esfuerzo por continuar con el espectáculo, pero su condición empeoró.

Intenté aguantar hasta el final, pero me siento extremadamente mal. Estoy vomitando ahí atrás. De verdad quiero ofrecer el mejor concierto, y estoy como por los suelos.

Tras estas palabras, Rosalía manifestó que intentaría seguir si su estado se lo permitía, pero minutos después la situación se volvió insostenible.

Finalmente, la artista se despidió del público con un beso y abandonó el escenario con una mano en el vientre, dejando el concierto inconcluso.

¿Qué se sabe del estado de salud de Rosalía tras abandonar su concierto en Milán?

El hecho generó preocupación entre sus seguidores, quienes presenciaron cómo, a pesar de su evidente malestar, intentó continuar con la presentación antes de verse obligada a detenerla.

Hasta el momento, lo único confirmado por la propia artista es que se trata de una fuerte intoxicación alimentaria, situación que le impidió completar el espectáculo.