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Descubren a policía francés que habría trabajado para sicarios colombianos: les filtraba datos clave para asesinatos

Cuatro colombianos fueron capturados y señalados de participar en un macabro crimen.

Foto: Pexels

Noticias RCN

AFP

marzo 25 de 2026
07:35 a. m.
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En Francia se conoció un caso que involucra a un miembro de la Policía y a varios ciudadanos colombianos.

La investigación apunta a una red criminal en la que un uniformado habría entregado información sensible para facilitar acciones violentas.

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El proceso se originó tras un homicidio ocurrido en noviembre del año pasado y ha revelado posibles conexiones entre estos sicarios colombianos y estructuras del narcotráfico en Europa.

Capturan a policía francés que habría trabajado para sicarios colombianos

Las autoridades francesas imputaron y enviaron a prisión a un policía señalado de colaborar con sicarios colombianos en medio de una investigación por narcotráfico y posibles ajustes de cuentas.

El caso se remonta a noviembre del año pasado, cuando un hombre fue asesinado a tiros cerca de Lyon, en el centro-este de Francia. A partir de ese hecho, se abrió una investigación que llevó a la captura, en enero, de cuatro ciudadanos colombianos.

Según las indagaciones, estos colombianos estarían implicados en ese homicidio y además habrían estado preparando otro posible ataque.

¿Cuál era el papel del policía francés en la banda criminal de colombianos?

En el desarrollo del caso, los investigadores identificaron la participación de un policía francés, quien habría sido clave para facilitar información a los presuntos sicarios.

De acuerdo con la investigación, el uniformado entregó direcciones y fotografías de personas que habrían sido seleccionadas como objetivos.

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El agente fue detenido tras reunirse brevemente con una intermediaria. En el momento de su captura, tenía en su poder 2.000 euros en efectivo.

Durante el interrogatorio, el policía admitió haber incumplido sus funciones, aunque aseguró que no sabía para qué sería utilizada la información ni quién estaba detrás de las solicitudes.

Sin embargo, los investigadores consideran que habría recibido cerca de 20.000 euros en menos de un año por estas actividades.

¿Cómo identificaron que este hombre trabajaba para sicarios colombianos?

Uno de los elementos clave que permitió vincularlo al caso fue el análisis de los teléfonos de los colombianos detenidos. Allí se encontró la fotografía de una de las posibles víctimas.

Según la investigación, esa imagen provenía de un archivo policial al que el agente había accedido la misma noche, lo que reforzó las sospechas en su contra.

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Las autoridades manejan la hipótesis de que los ciudadanos colombianos serían “mercenarios” o “sicarios” reclutados en su país por un narcotraficante francés, quien actualmente se encuentra preso en Colombia.

El policía ahora enfrenta cargos por “asociación de malhechores” y “corrupción pasiva”, mientras avanza el proceso judicial.

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