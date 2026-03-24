Revelan videos del avión que se estrelló en Putumayo: así funcionaba por dentro el Hércules

Tras el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que murieron 70 uniformados, la discusión se ha centrado en si el avión siniestrado realmente estaba en malas condiciones.

En medio de ese debate, salieron a la luz videos que muestran cómo era el interior de la aeronave mientras estaba en funcionamiento, lo que ha reavivado la polémica sobre si se trataba o no de una “chatarra”.

Revelaron videos del funcionamiento del avión que se estrelló en Putumayo

En las últimas horas se revelaron videos de un vuelo reciente del avión Hércules C-130 de matrícula 1016, la misma aeronave que se accidentó.

Las imágenes permiten ver el interior del avión en plena operación. En los registros, todo transcurre con normalidad: no se evidencian fallas visibles y el funcionamiento del equipo se observa estable durante el trayecto.

El material ha llamado la atención porque muestra cómo operaba la aeronave antes del accidente, en medio de los cuestionamientos sobre su estado.

Es clave precisar que estos videos no corresponden a los momentos previos al siniestro ni al día del accidente. Tampoco la tripulación que aparece en las imágenes es la misma que iba a bordo cuando ocurrió la tragedia.

Sin embargo, sí se trata del mismo avión que posteriormente se estrelló, lo que ha puesto estas imágenes en el centro de la discusión pública.

Gobierno se refirió al avión siniestrado en Putumayo como una "chatarra"

El contenido visual ha sido interpretado como una referencia de cómo era el funcionamiento del Hércules, mostrando condiciones de operación que no reflejan, al menos a simple vista, un estado de deterioro evidente.

Esto ocurre en medio de una fuerte polémica por versiones que calificaron la aeronave como “chatarra”, abriendo un debate sobre su antigüedad y estado real.

Los videos, aunque no explican las causas del accidente, sí exponen una imagen distinta: la de un avión que estaba en servicio y realizando vuelos con aparente normalidad.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer qué ocurrió exactamente, este material se suma a la discusión sobre si el problema fue el estado del avión o factores que aún no han sido determinados.