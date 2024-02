No le duró nada la felicidad: rapero ganó tres Grammy pero fue detenido por la policía

Este domingo se llevaron a cabo los premios Grammys los cuales reconocen a los mejores artistas de la industria de la música en sus respectivas categorías.

En esta oportunidad, Colombia marcó un nuevo hito con Karol G, quien logró su primera estatuilla gracias a su albúm 'Mañana Será Bonito'. Por otro lado, Juanes también se quedó con un galardón y se convirtió en el colombiano con más premios de esta índole.

Ahora, más allá de todo el espectáculo que se vivió en estos premios, una de las imágenes más virales la protagonizó el rapero Killer Mike fue detenido luego de arrasar en las tres categorías en las que estaba nominado, informó la publicación The Hollywood Reporter (THR).

Un video publicado en redes sociales por uno de los periodistas del medio mostraba al rapero, cuyo nombre real es Michael Render, esposado y conducido hacia un lugar desconocido en el Crypto.com Arena, donde se celebraban los premios Grammy.

THR citó a un oficial de seguridad del recinto que dijo que el rapero fue detenido por una razón ajena a la gala de premiación.

El Departamento de Policía de Los Ángeles no respondió inmediatamente a la AFP al ser consultada sobre el tema.

Al parecer durante su dentención, Killer Mike escribió en su cuenta de X una serie de emoticonos que representan sus tres premios con las palabras "gracias Dios".

American Rapper Killer Mike being taken away in handcuffs after winning 3.Meanwhile all our 9ja Artist fail to win one award at the Grammy pic.twitter.com/f9Ah40aTJW