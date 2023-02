Premios Óscar 2023: crean ‘equipo de crisis’ por incidente de Will Smith

La pasada ceremonia de los premios Óscar generaron completo revuelo y no precisamente por las estatuillas que fueron entregadas, sino más bien por el altercado que tuvo Will Smith y el comediante Chris Rock. Este episodio le dio la vuelta al mundo, pues este percance sucedió en vivo y en directo y no hubo oportunidad de que fuera censurado.

Sin duda fue un momento de tensión e incluso los actores que estaban en la gala quedaron impresionados. Es por eso que se ha conocido que para la ceremonia de este 2023, habrá un "equipo de crisis" que estará encargado de evitar esta clase de situaciones.

El director de los premios Óscar, Krim Kramer, aseguró en una entrevista con el medio estadounidense TIME que este equipo de crisis será efectivo para tratar cualquier momento de violencia que pueda suceder durante el evento.

Igualmente, habrá un protocolo interno para prevenir que sucedan ataques o agresiones y, además, todo estaría orientado a que no sean trasmitidas en directo. “(...) Buscamos estar preparados para cualquier cosa que no podamos anticipar en este momento”, señaló Kramer.

Habrá cambio de presentador

Chris Rock fue el presentador de los Óscar en 2022 y uno de chistes que realizó sobre la exesposa de Will Smith ocasionó su altercado; el mismo que causó que fuera vetado de los Premios de la Academia por los próximos 10 años.

Por lo que se prevé que si algún artista de la industria cinematografía incurriera en una acción similar podría recibir una sanción similar o incluso más severa.

Y en la búsqueda de que esta nueva ceremonia sea más tranquila para todos, se ha conocido que en los premios Óscar de 2023, el presentador oficial será Jimmy Kimmel, que es reconocido por estar a cargo del exitoso programa ‘Jimmy Kimmel Live!’.

Además, Kimmel ya tiene experiencia dentro de la gala de los Óscar, ya que en el 2018 fue el conductor y supo responder a otra situación que fue particular. En medio de la ceremonia hubo una confusión con los sobres que anunciaron como ganadores a 'La La Land'.

Grandes expectativas

Estar nominado y ganar una estatuilla de los Óscar en cualquier categoría es considerado como uno de los mayores logros en la carrera del mundo cinematográfico. Así lo expresan diferentes actores y miembros de la industria; sin embargo, parece han sufrido una crisis en su popularidad.

La edición 93, el año pasado, tuvo un mínimo de audiencia histórica con 9.85 millones de espectadores en Estados Unidos, según anunció la cadena ABC un día después de la gala.

Y es por eso que los directores y ejecutivos a cargo del evento tienen grandes expectativas con los cambios que han sido anunciados y esperan traer a más público. En esta oportunidad, serán realizados el próximo 24 de marzo, con trasmisión directa en todas las pantallas estadounidenses y el mundo.