¿Hubo reconciliación?: Blessd y Manuela habrían retomado su relación una vez más

Nuevos rumores se han desatado en torno a la relación entre Blessd y Manuela, quien se encuentra esperando al primer hijo del antioqueño.

La novedad se da tras varios meses de la presunta ruptura que se convirtió en todo un hecho mediático en internet, pues, según el testimonio de algunos fanáticos, se habría presentado infidelidad en dicho vínculo.

¿Hubo reconciliación entre Blessd y Manuela?

Los más fieles fanáticos del hombre han manifestado su asombro ante la reciente fotografía que publicó, por medio de las historias de sus redes sociales, con la que se mostró junto a Manuela. En la instantánea se observa a la pareja agarrada de la mano, mientras la creadora de contenido luce su avanzado estado de embarazo.

Pese a que no se sabe con exactitud si dicho encuentro se llevó a cabo durante el más reciente concierto del paisa en el Atanasio Girardot, miles de fanáticos han manifestado su intriga por conocer mayores detalles sobre la relación de la que ha especulado contundentemente en redes.

Cabe recordar que semanas después del anuncio del embarazo de la mujer se viralizaron presuntos testimonios de mujeres que aseguraban haber sostenido un vínculo en simultáneo con el paisa, mientras este se encontraba con Manuela.

A estos rumores se unieron las nulas interacciones de ambos en redes sociales ya que cientos de fanáticos difundieron que la mujer habría dejado de seguir al hombre en su cuenta oficial de Instagram.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha compartido mayores detalles sobre un presunto regreso oficial.

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Invitados al concierto de Blessd

No cabe duda de que el pasado 28 de marzo se convirtió en uno de los días más importantes para la carrera artística del antioqueño, quien logró llenar, por primera vez, el Atanasio Girardot.

Con la asistencia de más de 40.000 fanáticos, el paisa no llegó solo ya que contó con la presencia de invitados especiales como su colega Maluma, Anuel AA, Luis Alfonzo, Fuerza Regida, J Álvarez, entre otros.