¡Caos total! Estas serán todas las llamadas telefónicas que se harán a La Casa de los Famosos

La semana número 12 ya inició dentro de la casa más famosa del país y con esta las nuevas dinámicas no se han hecho esperar, pues el ‘Jefe’ decidió que era hora de implementar las polémicas llamadas que día a día los famosos tendrán que contestar para llevarse tanto noticias positivas como negativas.

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¿Cuáles serán las llamadas dentro del juego?

Las normas de las dinámicas ya están establecidas por lo que desde este lunes hasta el viernes se realizarán varias llamadas al día que todos los famosos se verán obligados a contestar. Dentro de la programación, se estableció que durante este lunes 30 de marzo la primera llamada sonaría a las 7:55 a.m. la cual ya sonó.

A este primer llamado respondió Juanda Caribe, quien fue notificado de que por contestar dicha llamada un nuevo integrante llegará para sumarse a la famosa competencia. Esto se debe al ingreso de Aura Cristina Geithner, quien entrará al juego el próximo martes 31 de marzo durante la gala principal. También recibirá la carta de un familiar.

El martes el teléfono sonará a las 10:10 a.m. y el famoso que conteste quedará nominado sin derecho a la salvación por lo que tendrá que ir directo a la eliminación. La segunda llamada de este día será a las 11:11 p.m. y se anunciará que los votos de ese jugador en la próxima nominación valdrán el doble.

El miércoles sonará tres veces. El primer llamado será a las 2:02 a.m. y el que conteste recibirá el video de un familiar. A las 4:04 p.m. se anunciará el poder de otorgar la inmunidad a otra persona. Durante la gala se anunciará que los votos de la próxima nominación valdrán el triple.

El jueves el teléfono sonará solo dos veces. La primera será a las 4:55 p.m. y dicha persona tendrá el poder de nominación y se enviará a un famoso a la placa. A las 10:05 p.m. se anunciará que se dará una cena para dos.

El viernes la primera llamada se recibirá a las 11:03 a.m. que corresponde al poder del intercambio. El segundo llamado será a las 6:26 p.m. y se dará el poder de la salvación, de modo que, si el que contesta está nominado se podrá salvar. El último llamado será a las 11:55 p.m. y el afortunado recibirá un mensaje de audio de un familiar.

Alejandro Estrada llora por la eliminación de Yuli Ruiz

Por otro lado, el famoso actor rompió en silencio tras la más reciente eliminación de su compañera Yuli Ruiz, quien tuvo serios enfrentamientos con el hombre en sus últimas semanas de juego.

Por esto, Estrada aprovechó un espacio en la barbería para romper en llanto y extenderle un mensaje a la mujer a quien le pidió perdón por las polémicas protagonizadas dentro de la competencia. Finalmente, el hombre le dio a conocer al ‘Jefe’ que fue “cruel” dejarlos a ambos de últimos en el cuarto de la eliminación.