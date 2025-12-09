CANAL RCN
Tendencias

Inició la preventa de Apple en Colombia: precios oficiales y novedades del iPhone 17

La espera terminó: Apple abrió la preventa de los iPhone 17 y sus nuevos dispositivos en Colombia.

Iphone 17
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
12:52 p. m.
Este 12 de septiembre se dio inicio a la preventa de los más recientes dispositivos de Apple, permitiendo a los consumidores asegurar sus equipos antes del lanzamiento oficial.

Los productos, que incluyen los nuevos iPhone 17 y sus variantes, así como la última generación de relojes inteligentes y audífonos, ya pueden ser reservados en canales autorizados.

Esta preventa de Apple llega cargada de innovaciones y de precios que marcan la pauta para la temporada tecnológica de fin de año.

Las novedades de Apple en 2025

Entre las novedades que los usuarios podrán adquirir se encuentran los esperados iPhone 17, el ultrafino iPhone Air, los potentes iPhone 17 Pro y Pro Max.

Además, la línea se complementa con la tercera generación de los AirPods Pro, y los nuevos modelos de Apple Watch: Series 11, Ultra 3 y SE 3.

A partir del 19 de septiembre de 2025, los compradores que hayan realizado su reserva podrán tener en sus manos estos dispositivos.

Para quienes deseen saber más sobre la preventa de Apple y sus precios, aquí les detallamos los costos oficiales en el país.

Apple reveló la lista de precios para el mercado colombiano, ofreciendo una visión clara de lo que costará hacerse con las últimas joyas tecnológicas de la marca.

Lista de precios Apple iPhone 17 y más

  • iPhone 17: COP $5.879.000
  • iPhone Air: COP $5.829.000
  • iPhone 17 Pro: COP $7.629.000
  • iPhone 17 Pro Max: COP $6.999.000
  • AirPods Pro 3: COP $1.279.000
  • Apple Watch Ultra 3: COP $4.399.000
  • Apple Watch Series 11: COP $2.499.000
  • Apple Watch SE 3: COP $1.469.000

Estos precios corresponden a la fase de preventa, que se extenderá hasta la fecha de entrega.

Los nuevos equipos destacan por sus características mejoradas, desde el diseño ultradelgado del iPhone Air el más delgado de la historia de Apple con 5,6 mm de grosor y chasis de titanio hasta el potente chip A19 Pro del iPhone 17 Pro y Pro Max.

Los AirPods Pro 3 prometen una cancelación de ruido superior y traducción en tiempo real, mientras que el Apple Watch Series 11 incorpora funciones avanzadas de salud como la detección temprana de hipertensión.

