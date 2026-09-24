Edición 30 del Rock al Parque reunirá a nuevas agrupaciones musicales: aquí el listado completo

El Festival Rock al Parque celebrará este 2026 sus 30 años con una nueva apuesta que ampliará la presencia internacional por parte de nuevos artistas que llegarán a la capital colombiana para vivir la mejor fiesta del género.

Para esta edición llegarán más de 60 agrupaciones y artistas de distintas partes del mundo con la novedad de que algunas pisarán el festival por primera vez en su historia. Aunque el cartel oficial del evento ya se había anunciado, Rock al Parque dio a conocer los nombres de los nuevos artistas que se sumarán al evento.

Artistas confirmados para el Rock al Parque

La programación contará con distintos artistas que han estado vinculados a la historia del rock de la región y otras agrupaciones con las que los asistentes disfrutarán de géneros como el metal, punk, hardcore, indie, reggae, ska, rock alternativo y otras vertientes.

Dentro de los artistas internacionales que harán presencia en el festival se encuentran: Agua Bendita, Alcalá Norte, Algiers, Apocalyptica, Vándalos Chinos, Between The Buried And Me, Burning Witches, Claudio Narea - Los Prisioneros, Darkest Hour, Decessus, Desorden Público, División Minúscula, Editors, End It, Esteman, Gondwana, Grave, Green Valley, Hellbutcher, I.R.A, Iseo & Dodosound, Las Fokin Biches, Los Bunkers, Los Tetas, Ministry, Mon Laferte, Nadie, Niña Lobo, Porter, Rata Blanca, Ratones Paranoicos, Serú Girán, Sistema de Entretenimiento, Stratovarius, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Triptykon y Trotsky Vengarán.

Dentro de los artistas distritales se contará con la presencia de: Perpetual Warfare, Skampida, El Punto Ska, La Monkey Band, Lucio Feuillet, Syracusae, Alto Grado, Ataque de Pánico, Boca de Serpiente, Brina Quoya, Casi, Elsa Riveros, La Brigada RPF, Laura Pérez, Lika Nova, Lo Mismo Decían de Juana, Lutter Band, Maskhera, Narcocracia, No Dependiente, Pez Errante, Solegnium, Stayway, V For Volume, Valore y Vein.

¿Cuáles son las nuevas bandas del Rock al Parque?

Sin embargo, como se anunció anteriormente, 21 artistas nuevos se sumaron a la edición número 30 del Rock al Parque.

El listado, que se hizo oficial en las horas más recientes, añadió a: Darkness, Doris Vespa, El Em3, Ghetto Kumbé, Info, Kill The Clowns, Kraken, La Severa Matacera, Los Elefantes, Los Setas, Margarita Siempre Viva, Medved, Nawal, Nicolai Fella, Pornomotora, Real House of Hate, The Klaxon, Tizishi, Últimos Nietos, Wañukta Tonic y Calama Crew.