CANAL RCN
Tendencias

Edición 30 del Rock al Parque reunirá a nuevas agrupaciones musicales: aquí el listado completo

Bogotá se vestirá de rock durante los próximos 10, 11 y 12 de octubre en el Parque Simón Bolívar.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
06:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Festival Rock al Parque celebrará este 2026 sus 30 años con una nueva apuesta que ampliará la presencia internacional por parte de nuevos artistas que llegarán a la capital colombiana para vivir la mejor fiesta del género.

Para esta edición llegarán más de 60 agrupaciones y artistas de distintas partes del mundo con la novedad de que algunas pisarán el festival por primera vez en su historia. Aunque el cartel oficial del evento ya se había anunciado, Rock al Parque dio a conocer los nombres de los nuevos artistas que se sumarán al evento.

All Stars Arena 2026 en Bogotá: Cypress Hill, Tres Coronas y Granuja encabezan el cartel
RELACIONADO

All Stars Arena 2026 en Bogotá: Cypress Hill, Tres Coronas y Granuja encabezan el cartel

Artistas confirmados para el Rock al Parque

La programación contará con distintos artistas que han estado vinculados a la historia del rock de la región y otras agrupaciones con las que los asistentes disfrutarán de géneros como el metal, punk, hardcore, indie, reggae, ska, rock alternativo y otras vertientes.

Dentro de los artistas internacionales que harán presencia en el festival se encuentran: Agua Bendita, Alcalá Norte, Algiers, Apocalyptica, Vándalos Chinos, Between The Buried And Me, Burning Witches, Claudio Narea - Los Prisioneros, Darkest Hour, Decessus, Desorden Público, División Minúscula, Editors, End It, Esteman, Gondwana, Grave, Green Valley, Hellbutcher, I.R.A, Iseo & Dodosound, Las Fokin Biches, Los Bunkers, Los Tetas, Ministry, Mon Laferte, Nadie, Niña Lobo, Porter, Rata Blanca, Ratones Paranoicos, Serú Girán, Sistema de Entretenimiento, Stratovarius, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Triptykon y Trotsky Vengarán.

Dentro de los artistas distritales se contará con la presencia de: Perpetual Warfare, Skampida, El Punto Ska, La Monkey Band, Lucio Feuillet, Syracusae, Alto Grado, Ataque de Pánico, Boca de Serpiente, Brina Quoya, Casi, Elsa Riveros, La Brigada RPF, Laura Pérez, Lika Nova, Lo Mismo Decían de Juana, Lutter Band, Maskhera, Narcocracia, No Dependiente, Pez Errante, Solegnium, Stayway, V For Volume, Valore y Vein.

Bogotá tendrá artistas de lujo en el cierre de este 2026: fechas y cómo conseguir las boletas
RELACIONADO

Bogotá tendrá artistas de lujo en el cierre de este 2026: fechas y cómo conseguir las boletas

¿Cuáles son las nuevas bandas del Rock al Parque?

Sin embargo, como se anunció anteriormente, 21 artistas nuevos se sumaron a la edición número 30 del Rock al Parque.

El listado, que se hizo oficial en las horas más recientes, añadió a: Darkness, Doris Vespa, El Em3, Ghetto Kumbé, Info, Kill The Clowns, Kraken, La Severa Matacera, Los Elefantes, Los Setas, Margarita Siempre Viva, Medved, Nawal, Nicolai Fella, Pornomotora, Real House of Hate, The Klaxon, Tizishi, Últimos Nietos, Wañukta Tonic y Calama Crew.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Sacerdote es viral en Villavicencio al presidir las eucaristías junto a sus dos perritos

Artistas

All Stars Arena 2026 en Bogotá: Cypress Hill, Tres Coronas y Granuja encabezan el cartel

Artistas

Ryan Castro se habría pronunciado tras la ruptura entre J Balvin y Valentina Ferrer

Otras Noticias

Bogotá

Concejo de Bogotá aprueba retiro y soterramiento de los cables en los postes: así cambiará la capital

Puntos polémicos de la reforma tributaria como el ICA, el impuesto al alumbrado público y el cableado de los postes ya fueron aprobados por el Concejo.

OMS

Métodos anticonceptivos masculinos: OMS acelera su llegada al mercado

La iniciativa busca la fabricación de pastillas, geles o inyecciones para hombres, logrando un equilibrio en la responsabilidad de la planificación familiar.

Ministerio de Minas y Energía

Colombia podría enfrentarse a un racionamiento eléctrico en el 2027, ¿Por qué?

Atlético Nacional

Atlético Nacional vs. Millonarios: siga en directo el partidazo de la fecha 12 de la Liga BetPlay

Washington

Juez obliga a la Casa Blanca a restituir acceso a CNN, MS NOW y Politico tras veto impuesto por Trump