Barbie colombiana tuvo que extraerse el ácido hialurónico de sus labios: así quedó

Tatiana Murillo, más conocida en redes sociales como la Barbie colombiana, ha preocupado una vez más a sus seguidores en redes sociales tras mostrar los efectos nocivos que le generó uno de los productos inyectados en el rostro.

La mujer, quien ya ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones, compartió detalles de lo que estaba ocurriendo específicamente en la zona de sus labios al haberse inyectado ácido hialurónico para que estos se vieran más voluminosos, carnosos y grandes.

¿Qué le pasó a la Barbie colombiana?

Murillo se ha caracterizado por su franqueza ante la amplia cantidad de seguidores que posee en internet, pues la mujer no esconde los procedimientos estéticos a los que se ha sometido y con los que ha logrado transformar su apariencia física.

Sin embargo, en una nueva oportunidad, la antioqueña dio a conocer detalles de las consecuencias negativas que uno de estos procedimientos le generó en sus labios. Cabe recalcar que Murillo ha manifestado, en varias ocasiones, su deseo por perfilar cada vez más su rostro al tener labios más grandes de lo convencional.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la mujer informó haberse percatado de nuevas protuberancias en sus dos labios que la llevaron a requerir asistencia médica por parte de una especialista. Según la experta, se procedió a retirar el ácido hialurónico para lograr un tamaño natural de esta zona del rostro.

“Lo que antes era una moda, hoy todas nos lo estamos retirando. Queda comprobado que el ácido hialurónico nunca se reabsorbe del cuerpo y que no solo puede migrar, sino también convertirse en bolas que pueden crecer con los años”, aseguró Murillo.

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¿Cómo fue el proceso de extracción?

Tras un intento por retirar el material por medio de otras cesiones especializadas, Tatiana manifestó que estas no le funcionaron por lo que optó por retirarlo quirúrgicamente en dos tiempos para lograr un tamaño ideal de sus labios.

“Es un procedimiento muy fácil, muy rápido. No hay un 100% de seguridad, si no se hace una ecografía, de decir si es biopolímero o ácido hialurónico”, aseguró la experta.

Tras 30 minutos de procedimiento, Murillo compartió que la especialista logró retirar varios abscesos que halló en la zona de la mucosa labial. Finalmente, Murillo aseguró que, posiblemente, se someta a una nueva extracción para eliminar el material de su boca.