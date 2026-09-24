Yaya Muñoz confesó su atracción por Andrea Valdiri: así le respondió la barranquillera

Yaya Muñoz habló sobre Andrea Valdiri durante un pódcast y aseguró que, aunque no le gustan las mujeres, la barranquillera le parece muy atractiva. La creadora de contenido reaccionó al comentario.

Una conversación sobre Andrea Valdiri terminó generando revuelo en redes sociales luego de que Yaya Muñoz hiciera una particular confesión sobre la barranquillera.

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El momento ocurrió durante un pódcast en el que los panelistas hablaban de una experiencia que uno de ellos tuvo con Valdiri. En medio de los comentarios sobre la apariencia y la forma de bailar de la creadora de contenido, Yaya intervino para contar qué piensa cuando la ve.

“No me gustan las mujeres, pero veo a Valdiri y digo… qué mamacita, es que es una mamacita. Hasta yo le hago”, afirmó Muñoz durante la conversación.

La frase provocó risas entre los integrantes del programa y posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre Andrea Valdiri?

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia explicó, en tono de broma, que Andrea Valdiri es una excepción a la percepción que tiene sobre las mujeres.

El comentario surgió mientras sus compañeros recordaban un encuentro con la bailarina y hablaban de sus movimientos durante un baile. La conversación derivó en elogios hacia la apariencia de Valdiri y terminó con la particular declaración de Yaya.

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La creadora de contenido no habló de una relación sentimental con Valdiri ni confirmó que exista algún vínculo amoroso entre ellas. Su intervención se limitó a expresar públicamente que considera atractiva a la barranquillera.

¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri a la confesión de Yaya?

El video llegó hasta Andrea Valdiri, quien decidió compartir el fragmento en sus redes sociales y responder directamente a Yaya Muñoz.

“Me meooooo ……… Yaya ven dímelo”, escribió la barranquillera junto al video, acompañando el mensaje con emojis de risa y complicidad.

La respuesta generó nuevas reacciones entre los seguidores de ambas, que comenzaron a comentar el particular intercambio.

El momento ocurre además mientras las dos creadoras se preparan para participar en Stream Fighters 5. Valdiri se enfrentará a La Divaza, mientras que Yaya Muñoz participará junto a Beba en otro combate de la cartelera.