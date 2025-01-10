CANAL RCN
Tendencias

Patricia y Michelle tienen fuertes diferencias en el más reciente reto de campo en MasterChef

Las participantes tuvieron contundentes opiniones durante el más reciente reto grupal en la competencia.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
06:09 p. m.
Los cocineros de MasterChef Celebrity vivieron una jornada llena de emociones a raíz del más reciente reto de campo, en un popular complejo acuático del país, y el inesperado regreso de Jorge Herrera a la competencia.

Sin embargo, las fuertes disputas entre varios participantes se tomaron el reto ya que el desafío estuvo marcado por importantes diferencias en varios de los grupos que se enfrentaron en el desafío.

Patricia y Michelle tienen fuertes diferencias en MasterChef

El reto de campo, que se desarrolló de manera grupal, llevó a que todos los participantes se vieran sometidos a tener una desventaja específica que, sin duda alguna, complicó el rumbo del juego.

Este fue el caso del equipo azul, conformado por Ricardo, Michelle y Patricia, quienes tuvieron fuertes diferencias al ejecutar su preparación, pues ellos debían preparar un menú en el que las frutas debían sobresalir.

Sin embargo, su estación se vio permeada por algunos reclamos ya que Patricia manifestó sentirse excluida del proceso de preparación que sus dos compañeros estaban realizando. También, recalcó que no logró comprender la idea que su compañera quiso aplicar ya que observó que se encontraba preparando un jugo de mora sencillo.

“Ella es la dueña de la receta y no deja que ni le ayuden. Yo no le ví sentido a licuar una mora y un lulo a parte si al final los iba a juntar. Lo que pasa es que uno tiene que repartirse funciones, pero uno aquí sin hacer nada”, explicó Grisales.

¿Cuál fue el resultado del equipo azul?

Las degustaciones se llevaron a cabo y los comensales hicieron duras críticas a la preparación del equipo de Ricardo, Patricia y Michelle. Algunos de los comentarios enfatizaron la sencillez de la preparación y la falta de decoración en el platillo.

De esta manera, este grupo fue el que obtuvo la menor puntuación del reto. Dicho resultado generó bastantes comentarios entre los demás cocineros, quienes explicaron que sus problemas a la hora de cocinar se vieron reflejados en la comida que presentaron.

