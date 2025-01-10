CANAL RCN
Tendencias

Cómo escanear documentos desde WhatsApp para enviar archivos PDF

La actualización ha generado gran sensación al simplificar el uso de esta herramienta que ya está incorporada en cada chat.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
07:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Meta ha implementado una novedosa función para facilitar el escaneo de documentos y convertirlos en formato PDF desde WhatsApp. Para acceder a esta herramienta se sugiere a los usuarios que realicen la respectiva actualización de la aplicación.

Aunque esta función ya se había implementado en iOS, ya se encuentra disponible en equipos Android.

Pirlo se pronuncia tras la denuncia de su mánager contra Blessd: “Les voy a dar la oportunidad”
RELACIONADO

Pirlo se pronuncia tras la denuncia de su mánager contra Blessd: “Les voy a dar la oportunidad”

Escanear documentos con WhatsApp

La digitalización de documentos cada vez se vuelve una de las necesidades más apetecidas por todos los usuarios. Esta actualización permitirá eliminar la urgencia de descargar aplicaciones destinadas para esto y conservar el almacenamiento del teléfono.

Para acceder a esta herramienta se debe ingresar a WhatsApp, dirigirse al chat en el que se quiere hacer envío del documento, ir al ícono para enviar archivos o documentos que se relaciona con la imagen de una hoja. Al oprimir esta opción se desplegarán tres herramientas, se debe seleccionar la de escanear documento.

De manera inmediata, la cámara trasera del móvil se activará para escanear el documento deseado por lo que se verán reflejadas unas márgenes que permitirán tener previa visualización de lo que se desea escanear.

Una vez haya tomado la fotografía, esta aparecerá en la parte inferior izquierda por lo que al hacer clic sobre esta se puede editar para ajustarla, agregar filtros deseados a la imagen, girar, eliminar o repetir la misma.

Hombre es comparado físicamente con Juan Gabriel: fanáticos afirman que el artista "podría seguir vivo"
RELACIONADO

Hombre es comparado físicamente con Juan Gabriel: fanáticos afirman que el artista "podría seguir vivo"

¿Cómo escanear un documento de varias páginas en WhatsApp?

Esta herramienta también permite escanear documentos de varias páginas por lo que al tomar la primera fotografía se activará nuevamente la cámara para seguir escaneando más páginas del documento.

Estas se irán guardando en la parte inferior izquierda por lo que se pueden editar, eliminar y reemplazar al gusto. Así mismo, la opción para copiar y pegar se encuentra disponible por lo que esto permite reutilizar por aparte los textos seleccionados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Astrología

Mhoni Vidente revela impactante predicción que pondría en riesgo a América Latina

Masterchef Celebrity Colombia

Patricia y Michelle tienen fuertes diferencias en el más reciente reto de campo en MasterChef

Viral

Pirlo se pronuncia tras la denuncia de su mánager contra Blessd: “Les voy a dar la oportunidad”

Otras Noticias

Estados Unidos

La Casa Blanca responde a críticas del papa León XIV sobre política migratoria

El pontífice calificó como “trato inhumano” las condiciones que enfrentan los migrantes indocumentados en Estados Unidos.

Educación

Grupo de estudiantes que no volvería a pagar por pruebas estatales en Colombia, según proyecto de ley

El grupo de estudiantes en Colombia podría acceder a las pruebas estatales sin costo y cómo este cambio impactaría la educación en el país.

UNGRD

Comisión de Acusaciones exige informe a la fiscal Camargo por demoras en captura de Carlos Ramón González

EPS

Grupo Clínica Médicos confirmó continuidad en la atención a afiliados de la Nueva EPS en Cesar

Luis Suárez

¡Gol de Luis Suárez! El colombiano le anotó al Napoli por Champions: vea la anotación