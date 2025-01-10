Cómo escanear documentos desde WhatsApp para enviar archivos PDF

Meta ha implementado una novedosa función para facilitar el escaneo de documentos y convertirlos en formato PDF desde WhatsApp. Para acceder a esta herramienta se sugiere a los usuarios que realicen la respectiva actualización de la aplicación.

Aunque esta función ya se había implementado en iOS, ya se encuentra disponible en equipos Android.

Escanear documentos con WhatsApp

La digitalización de documentos cada vez se vuelve una de las necesidades más apetecidas por todos los usuarios. Esta actualización permitirá eliminar la urgencia de descargar aplicaciones destinadas para esto y conservar el almacenamiento del teléfono.

Para acceder a esta herramienta se debe ingresar a WhatsApp, dirigirse al chat en el que se quiere hacer envío del documento, ir al ícono para enviar archivos o documentos que se relaciona con la imagen de una hoja. Al oprimir esta opción se desplegarán tres herramientas, se debe seleccionar la de escanear documento.

De manera inmediata, la cámara trasera del móvil se activará para escanear el documento deseado por lo que se verán reflejadas unas márgenes que permitirán tener previa visualización de lo que se desea escanear.

Una vez haya tomado la fotografía, esta aparecerá en la parte inferior izquierda por lo que al hacer clic sobre esta se puede editar para ajustarla, agregar filtros deseados a la imagen, girar, eliminar o repetir la misma.

¿Cómo escanear un documento de varias páginas en WhatsApp?

Esta herramienta también permite escanear documentos de varias páginas por lo que al tomar la primera fotografía se activará nuevamente la cámara para seguir escaneando más páginas del documento.

Estas se irán guardando en la parte inferior izquierda por lo que se pueden editar, eliminar y reemplazar al gusto. Así mismo, la opción para copiar y pegar se encuentra disponible por lo que esto permite reutilizar por aparte los textos seleccionados.