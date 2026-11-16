Barranquilla se prepara para recibir visitantes de Argentina, Brasil y diferentes regiones de Colombia por la final de la Copa Sudamericana 2026. El sábado 21 de noviembre, Boca Juniors y Atlético Mineiro disputarán el título en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, pero quienes lleguen a la capital del Atlántico también encontrarán planes para conocer la ciudad y disfrutar de su ambiente futbolero.

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La llegada de miles de aficionados convertirá las calles, los restaurantes y los sitios turísticos en puntos de encuentro para vivir una fiesta alrededor del fútbol. Para quienes tienen previsto viajar, hay varios lugares que vale la pena incluir en el recorrido.

¿Qué lugares visitar en Barranquilla durante la final?

Una de las primeras paradas puede ser el Gran Malecón del Río, uno de los espacios turísticos más representativos de la ciudad. Allí los visitantes pueden caminar junto al Magdalena, disfrutar de la oferta gastronómica de Caimán del Río y conocer la Ventana de Campeones, monumento que rinde homenaje a la historia deportiva de Barranquilla.

Otra alternativa es recorrer Barrio Abajo, un sector tradicional donde el arte urbano, los murales y la identidad del Carnaval permiten acercarse a la cultura barranquillera. En esta zona también se encuentra el Museo del Carnaval, una opción para conocer los personajes, trajes y expresiones de una de las fiestas más importantes de Colombia.

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Para quienes buscan una fotografía representativa de la ciudad, la Ventana al Mundo es otro punto recomendado. Su estructura de colores se convirtió en uno de los símbolos modernos de Barranquilla y es una parada habitual para los visitantes.

También está la posibilidad de conocer la Ciénaga de Mallorquín y la playa de Puerto Mocho, dos alternativas para quienes quieran combinar el viaje futbolero con naturaleza y espacios al aire libre.

¿Dónde disfrutar la gastronomía y el ambiente futbolero?

La visita no estaría completa sin probar algunos sabores del Caribe colombiano. Arepa de huevo, carimañolas, butifarra, arroz de lisa y pescado frito hacen parte de las preparaciones que los visitantes pueden buscar durante su estadía.

Los restaurantes y espacios gastronómicos de la ciudad serán puntos de encuentro para compartir antes y después del partido. La presencia de hinchas argentinos, brasileños y colombianos también promete darle un ambiente especial a las jornadas previas al encuentro.

La final se disputará el sábado 21 de noviembre a las 5:30 p. m. en el Metropolitano. Sin embargo, el viaje puede convertirse en una experiencia que vaya más allá de los 90 minutos: conocer Barranquilla, recorrer sus lugares emblemáticos y encontrarse con aficionados de diferentes países alrededor de una misma pasión.