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¿Cómo saber si una moto es robada por la placa? Así puede verificarla en el RUNT

Consulte una moto por placa en el RUNT antes de comprarla y revise sus antecedentes. Estos son los pasos para detectar posibles irregularidades.

Robo motos en Bogotá
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
06:53 p. m.
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Comprar una moto usada en Colombia requiere revisar mucho más que su estado mecánico.

Antes de cerrar el negocio, es importante comprobar sus antecedentes para detectar posibles irregularidades.

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Una de las herramientas disponibles es el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), donde es posible solicitar información del vehículo utilizando su placa. Sin embargo, esta consulta debe complementarse si existen dudas sobre un posible reporte por hurto.

¿Cómo consultar una moto por placa en el RUNT?

El RUNT cuenta con el servicio de Histórico Vehicular, una herramienta que permite conocer información relevante de un vehículo antes de comprarlo.

Para solicitarlo, el ciudadano debe ingresar a la página oficial del RUNT, buscar la opción de Histórico Vehicular y diligenciar los datos requeridos, entre ellos la placa de la motocicleta, nombres y apellidos, identificación y correo electrónico.

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No es necesario ser propietario de la moto para solicitar este documento.

El histórico permite conocer información como accidentes registrados, embargos o prendas, número de propietarios y datos relacionados con la vigencia de la revisión técnico-mecánica y el SOAT.

Es importante aclarar que esta consulta no debe entenderse por sí sola como una certificación definitiva de que una motocicleta no tiene reporte por hurto. El propio RUNT advierte que la información corresponde a los datos reportados por los diferentes organismos al registro.

¿Cómo verificar si una moto usada tiene antecedentes por hurto?

Si existen dudas sobre la procedencia de una motocicleta, la Policía Nacional recomienda realizar una revisión especializada con funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) antes de comprarla.

Esta inspección permite comprobar los antecedentes y sistemas de identificación del vehículo, como placa, chasis y motor, y establecer posibles irregularidades.

La recomendación cobra especial importancia porque una moto puede presentar alteraciones en sus elementos de identificación que no resultan evidentes para un comprador.

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Por eso, antes de entregar dinero por una motocicleta usada, lo recomendable es combinar la consulta del histórico en el RUNT con una revisión de sus documentos y sistemas de identificación.

Si existe alguna sospecha sobre su procedencia, acudir a las autoridades permite realizar una comprobación más completa y evitar problemas posteriores.

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