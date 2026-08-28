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'Rihana', la perrita del Ejército asesinada por el ELN con drones explosivos en Sipí, Chocó

El ataque terrorista dejó tres soldados heridos en una zona en disputa entre Clan del Golfo y ELN.

'Rihana', la perrita del Ejército asesinada por el ELN con drones explosivos en Sipí, Chocó
Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
04:52 p. m.
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Una operación militar en la zona rural de Sipí, Chocó, terminó con el asesinato de ‘Rihana’, una perrita del Ejército Nacional que perdió la vida tras ser impactada por un dron explosivo del ELN. Tres soldados resultaron heridos.

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De acuerdo con la Décima Quinta Brigada del Ejército, las tropas se desplazaban hacia la zona para brindar apoyo a la población civil confinada por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN, cuando fueron sorprendidos por los explosivos lanzados de estos artefactos.

El Ejército confirmó que “el despliegue de operaciones militares decisivas con tareas ofensivas continúa en la extensión de este departamento, con el fin de contrarrestar estos ataques y salvaguardar la integridad de las tropas y de la comunidad".

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Durante el desarrollo de la ofensiva militar, los uniformados sostuvieron combates contra integrantes del Frente Ernesto Che Guevara del ELN, momento en el cual fueron atacados con drones cargados con artefactos explosivos.

Como consecuencia de estos ataques, tres de nuestros uniformados resultaron afectados con esquirlas y fueron evacuados oportunamente para recibir atención médica.

El Ejército confirmó la muerte de unos de sus miembros caninos:

Esta vil acción cobró la vida de uno de nuestros canes, que, tras ser impactado por un proyectil, murió en el lugar de los hechos.

‘Rihana’ se convirtió así en una víctima más de la violencia que azota al departamento del Chocó, una de las regiones más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales en Colombia.

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Las autoridades militares rechazaron categóricamente esta acción criminal, calificándola como una muestra del "uso indiscriminado de drones cargados con artefactos explosivos, los cuales atentan contra la vida e integridad de la población civil y de la Fuerza Pública, además de vulnerar los derechos humanos e infringir las normas del derecho internacional humanitario".

El uso de drones con explosivos por parte de grupos armados ilegales representa una evolución preocupante en las tácticas de guerra irregular en Colombia, poniendo en riesgo tanto a miembros de la Fuerza Pública como a civiles en las zonas de operación.

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