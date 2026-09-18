Dólar en Colombia subió con fuerza hoy, 18 de septiembre: así se está cotizando

El dólar en Colombiaarrancó con fuerza este viernes 18 de septiembre y volvió a tomar distancia de los niveles registrados en jornadas anteriores.

Durante las primeras operaciones del día, la divisa estadounidense superó los $3.180 y llegó a acercarse a los $3.200, mientras la TRM vigente también presentó un incremento.

Precio del dólar en Colombia hoy, 18 de septiembre

Durante la jornada, el dólar se cotiza alrededor de los $3.181,62, lo que representa un aumento de $29,89 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día, establecida en $3.151,73.

El comportamiento de la moneda ha mostrado movimientos importantes desde las primeras negociaciones. Hasta el momento, ha registrado un precio mínimo de $3.163 y un máximo de $3.195,60.

Además, se han realizado 229 transacciones por un monto aproximado de US$169 millones.

La TRM de este viernes aumentó $23,27 frente al día anterior, equivalente a una variación de 0,74 %. Con este valor, alcanzó su nivel más alto en más de dos semanas, específicamente desde el pasado 2 de septiembre.

¿Cómo se ha comportado el dólar durante septiembre?

Aunque el dólar presenta una subida en las últimas jornadas, al ampliar la comparación todavía se encuentra considerablemente por debajo de los niveles observados hace un año.

Frente al mismo día de la semana anterior, la TRM aumentó $50,73, equivalente al 1,64 %. En comparación con el 18 de agosto, el incremento es de $23,08, es decir, 0,74 %.

El panorama cambia al revisar periodos más largos. Desde comienzos de 2026, el dólar ha disminuido $605,35, correspondiente a una caída del 16,11 %.

La diferencia es todavía mayor frente al mismo día de 2025: la TRM se encuentra $728,28 por debajo, una reducción del 18,77 %.

La atención del mercado estará puesta ahora en saber si durante las próximas operaciones el dólar mantiene el impulso alcista o vuelve a alejarse de la barrera de los $3.200.