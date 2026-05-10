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Luisito Comunica afirmó que la comida más costosa la pagó en Bogotá: “Mi postre era un globo”

El mexicano reveló detalles de la experiencia que vivió durante una de sus recientes visitas a Colombia.

Luisito Comunica probó la changua en Bogotá
Foto: captura de pantalla YouTube Luisito Comunica

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
04:21 p. m.
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Luis Arturo Villar Sudek, más conocido en redes sociales como Luisito Comunica, ha obtenido amplia fama por los distintos vlogs que realiza alrededor del mundo y las experiencias con las que logra conectar entre cientos de culturas en el planeta.

Por supuesto, su paso por Colombia también se ha convertido en una de las oportunidades para acercarse a la cultura latinoamericana con la que, según ha comentado el famoso, ha logrado conectar de manera eficaz.

Algunas ciudades como Bogotá, Medellín y Cali han estado dentro del mapa de destinos que ha contemplado para sus videos en YouTube y demás redes sociales. Sin embargo, han sido varias las experiencias que Luisito ha logrado documentar en donde incluso llegó a afirmar una inédita anécdota en la capital colombiana.

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Luisito Comunica sobre la comida más cara

Durante el podcast Gastro Ser, dedicado a dialogar con expertos en temas culinarios, el creador de contenido sorprendió al revelar que su experiencia más exótica y costosa a nivel gastronómico la vivió en Bogotá. Al ir a uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, el mexicano afirmó que su visita fue una de las más “costosas” por la experiencia y los platillos que llegó a degustar.

“Es muy famoso y la verdad sí fue muy justificado porque tú dices wow. Eso es toda una experiencia. Yo me acuerdo que cuando fui, mi postre era un globo de caramelo o chocolate (...) algo así”, afirmó.

Así mismo, aseguró que dicha experiencia ha sido una de las más largas que ha vivido en un restaurante ya que esta duró aproximadamente 3 horas en donde probó un sin fin de menús y postres seleccionados por el chef.

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Luisito Comunica en el restaurante más antiguo del mundo

El hombre manifestó que logró grabar contenido en el que sería el restaurante más antiguo del mundo, ubicado en España, en donde también logró documentar varios de los platillos más famosos y populares del lugar.

Sin embargo, Luisito manifestó su descontento con el resultado que obtuvo su publicación ya que las nuevas políticas de monetización de YouTube afectaron el alcance y la monetización de su video.

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