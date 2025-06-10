CANAL RCN
Tendencias

¿Qué significa que las personas hablen con sus mascotas como si fueran humanos?

Según la psicología, esta conducta podría estar asociada con el antropomorfismo.

Foto: Freepik
Noticias RCN

octubre 06 de 2025
08:34 p. m.
Cada vez son más las personas que deciden tener mascotas dentro de sus núcleos familiares por lo que cifras han revelado la disminución en la intención, por parte de las nuevas generaciones, de tener hijos.

Sin embargo, hablar con las mascotas se ha convertido en un fenómeno más natural de lo que se cree ya que, desde la psicología, esta actividad denota rasgos en la personalidad de las personas.

Hablar con las mascotas según la psicología

Según expertos, este tipo de comportamientos denotan más allá de un cariño por las mascotas ya que podría significar empatía, inteligencia emocional e imaginación activa. Así mismo, desde la psicología, se explicaron algunos de estos comportamientos.

Imaginación activa

Hablar con los animales implica activar la imaginación, pues crear escenarios, juegos y rutinas deja en evidencia la creatividad de cada individuo. Así mismo, hablar con las mascotas se encuentra asociado con la expresión clara de los sentimientos, mayor habilidad para regular las emociones, empatía con otros seres vivos, entre otros.

Menos expectativas humanas

Psicólogos han manifestado que los humanos que les hablan a las mascotas no buscan cumplir expectativas, pues se encuentran abiertos a la indiferencia al no darle relevancia a los juicios sociales.

Búsqueda de compañía

Estudios han demostrado que hablar con los animales reduce la sensación de soledad ya que favorece la estabilidad psicológica, genera beneficios emocionales y fortalece conexiones que superan las barreras del lenguaje.

También, el interactuar con mascotas se encuentra relacionado con reducciones significativas de la ansiedad y el estrés, de modo que, las personas que viven solas podrían generar sensaciones de compañía.

Impacto del antropomorfismo

El antropomorfismo consiste en otorgar características o rasgos humanos a objetos, animales o plantas. Según la psicología, esto se hace con el propósito de proyectar tranquilidad y seguridad ante lo desconocido ya que otorgar rasgos humanos aumenta la percepción de cercanía ante lo incomprendido.

