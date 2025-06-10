Yailin sufrió un fuerte accidente automovilístico: ¿cuál es su estado de salud?

La cantante dominicana sorprendió a sus más fieles fanáticos, durante las horas más recientes, al comunicar que sufrió un importante accidente automovilístico que comprometió algunas partes de su cuerpo.

Aunque la misma artista confirmó que se encuentra fuera de peligro, sus seguidores han manifestado su gran preocupación por las causas que habrían generado el siniestro.

Yailin sufre accidente en su vehículo

La dominica dio a conocer los hechos por medio del canal oficial de noticias de su cuenta de Instagram que cuenta con más de cuatrocientos mil miembros. Según su explicación, agradece no haber sufrido lesiones de mayor gravedad y actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

“Después de chocar dos veces contra la pared, quedé mal de la espalda y la cabeza… pero Dios me dio otra oportunidad de vida y eso es lo que más agradezco. Y recuperarme para volver a estar con ustedes”, manifestó.

Según un programa internacional, la cantante se encontraba en su McLaren de color azul por lo que el accidente se habría producido, presuntamente, después de salir de una discoteca en Santo Domingo.

“Casi salgo por la ventana del chofer, pero gracias a Dios y Guzmena, que me pudo halar, no salí por la ventana”, puntualizó.

Hasta el momento, la mujer no ha actualizado la información sobre su estado de salud, de modo que, sus más fieles fanáticos han manifestado estar al tanto de su evolución médica.

Yailin genera críticas tras su presentación en Italia

Por otro lado, la dominicana fue tendencia, en las semanas más recientes, al participar en un show en Nápoles, Italia, durante el mes pasado de junio ya que, según las imágenes viralizadas en redes, el público se mantuvo completamente inmóvil durante su presentación.

Por supuesto, las redes sociales viralizaron el momento al crear diferentes memes sobre el asunto ya que catalogaron el suceso como la primera vez que un artista logra que el público se mantenga inmóvil durante una presentación.