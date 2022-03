¿Qué significa ser pansexual?

A pesar de que sea un término que se popularizó a principios de siglo XX, ser pansexual no había levantado tanta intriga en los internautas del mundo en los últimos años sino es porque algunas actrices reconocidas de Hollywood y cantantes internacionales se han declarado como pansexuales en los últimos meses.

Ese es el caso de Miley Cyrus, Cara Delevigne y más recientemente Bella Thorne, quienes han declarado ser pansexuales y desde entonces las búsquedas en Google han aumentado considerablemente en el mundo con el objetivo de encontrar información de un término poco usual para definir su atracción sexual.

Le puede interesar: “Siento una responsabilidad con nuestro país”: Yatra sobre su presentación en los Óscar

En declaraciones a la revista Variety, la actriz Cara Delevigne ha explicado que anteriormente había evitado usar etiquetas para describirse a sí misma, pero que ahora se siente cómoda con el término.

“Siempre seré, creo, pansexual”, dijo. “Independientemente de cómo uno se defina, ya sea 'una persona no binaria, 'él' o 'ella', me enamoro de la persona, y eso es todo. Me atrae la persona".

De la misma manera, Miley Cyrus, estrella del pop que hace algunos días se presentó en Bogotá, afirmó: "estoy abierta a todo aquello que conlleve consentimiento y que no involucre a un animal y siempre y cuando todos sean mayores de edad. Todo lo que sea legal, me parece bien. Vamos, estoy de acuerdo en intentarlo con cualquier adulto, cualquier persona mayor de 18 años que quiera amarme. No me identifico como chico o chica y no necesito que mi pareja se identifique como chico o chica".

Por su parte, Thorne ha indicado: "Me gustan las chicas sexis, me gustan los chicos sexis", dijo. "Me gusta lo sexi en general, ¿sabes?".

Vea también: ¿Quiénes son las tres mujeres que presentarán los Óscar 2022?

¿Qué es pansexual?

El término pansexual se compone con el prefijo pan-, que significa todo y la palabra sexualidad, lo que indica que la gente que se considera pansexual no restringe su sexualidad al género opuesto (heterosexualidad), al mismo género (homosexualidad) o a los géneros binarios, hombre y mujer (bisexualidad).

Es decir que este término le permite a las personas describir sentirse atraído por todos los géneros, más allá de los parámetros masculino-femenino. Esto puede incluir a aquellos que se identifican como transgénero, no binarios, intersexuales y más.

Más información: ¿Se creció la familia? Conozca a Man Glar, el primo costeño de Frailejón Ernesto Pérez