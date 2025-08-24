CANAL RCN
Tendencias

¿Qué tan importante es tener buenos amigos? Los beneficios para la salud y la felicidad

El poder de la amistad: estudios revelaron por qué tener amigos puede ser el mejor remedio para la salud.

¿Qué tan importante es tener buenos amigos?
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 24 de 2025
01:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Mantener relaciones sociales sólidas va más allá del simple placer de la compañía; es un factor crucial para una vida larga y saludable.

Numerosos estudios científicos han demostrado que tener amigos no solo mejora el estado de ánimo, sino que también tiene un impacto significativo en el bienestar físico y emocional.

¿Qué tanto influyen los amigos en el bienestar personal?

Esta conexión es tan poderosa que la falta de ella, la soledad, se ha vinculado a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y demencia, según reportes de los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

¿Qué es el “ghosting” y qué hacer cuando se lo hace una pareja o un amigo?
RELACIONADO

¿Qué es el “ghosting” y qué hacer cuando se lo hace una pareja o un amigo?

Los amigos influyen directamente en nuestros hábitos y comportamientos. Diversas investigaciones investigado han demostrado que podemos aprovechar el poder de las relaciones para adoptar hábitos más saludables, como hacer ejercicio o tener una dieta balanceada.

La calidad, más que la cantidad de amigos, es clave, ya que una amistad genuina puede fortalecer la autoestima y el sentido de pertenencia, elementos esenciales para el bienestar mental.

¿De qué manera la amistad promueve la felicidad y la salud mental?

La amistad actúa como un poderoso amortiguador del estrés.

Contar con un círculo de apoyo emocional ayuda a reducir los niveles de ansiedad y depresión.

La mejor edad para estar soltero: esto dice la psicología sobre su bienestar
RELACIONADO

La mejor edad para estar soltero: esto dice la psicología sobre su bienestar

La investigación neurológica ha demostrado que las interacciones sociales positivas aumentan la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la oxitocina, hormonas que generan sensaciones de placer y vinculación.

La oxitocina, en particular, reduce los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés, promoviendo una sensación de calma y bienestar. Este apoyo emocional es fundamental para procesar mejor las situaciones difíciles y desarrollar una mayor resiliencia.

Las conexiones sociales sólidas pueden ser la clave para una vida más larga. Los estudios indican que las personas con lazos sociales amplios y diversos tienden a vivir más tiempo.

La soledad, en contraste, debilita el sistema inmunológico, haciéndonos más vulnerables a enfermedades.

¿Por qué hay personas en relaciones que saben que no son para el futuro? La Psicología lo explica
RELACIONADO

¿Por qué hay personas en relaciones que saben que no son para el futuro? La Psicología lo explica

El apoyo social brinda protección en momentos difíciles y fomenta la adopción de comportamientos positivos que contribuyen a una mejor salud física.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Restaurantes

Reconocida cadena de hoteles está ofreciendo desayunos tipo buffet a 1 dólar: así puede participar

Yina Calderón

Yina Calderón se quebró en llanto por 'Epa Colombia' y le envió mensaje al presidente Petro

Viral

Yana Karpova se sometió a cirugía estética y sorprendió con radical cambio: ¿Cómo quedó?

Otras Noticias

Cali

Este es el estado de salud de los heridos en el atentado con explosivos en Cali

Entre las víctimas está la hermana del representante James Mosquera.

Millonarios

Hernán Torres reveló cuándo regresa Leonardo Castro y Mackalister Silva a Millonarios

El regreso de Leonardo Castro y Mackalister Silva y el nuevo respiro de Millonarios. Hernán Torres reveló cuándo vuelven a las canchas.

Venezuela

Pescadores venezolanos salieron en sus embarcaciones para respaldar a Maduro: videos

Subsidios

Colombianos tendrían importante subsidio para pagar más de la mitad de la factura de internet

Cuidado personal

Keratinas y fórmulas veganas: lo que debe saber antes de alisar su cabello