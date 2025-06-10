Revelan ranking de los barrios más lindos del mundo y un colombiano se destaca: este es

El reconocimiento internacional continúa llegando a Colombia, consolidándola como un destino vibrante y diverso. En el más reciente listado global de los barrios más "cool" o destacados del mundo, elaborado por la prestigiosa revista Time Out, un sector colombiano ha logrado una posición estelar entre los primeros 20, atrayendo la mirada de viajeros y urbanistas de todo el planeta.

Mientras que en años pasados, otros barrios como Laureles en Medellín (que incluso llegó a ocupar el primer lugar en la edición de 2023), o La Candelaria en Bogotá, han sido aclamados por su ambiente, historia o vida nocturna, la inclusión de nuevos sectores en el selecto ranking subraya la constante evolución urbana del país y la aparición de nuevos focos culturales y gastronómicos.

Este es el barrio colombiano que destaca por ser uno de los más bonitos del mundo

En el listado más reciente que incluye los 40 barrios más destacados, la ciudad de Medellín ha vuelto a ser protagonista, esta vez con el barrio Perpetuo Socorro figurando en la posición número 15 (según el ranking de 2025), o en la edición de 2023 con Laureles en el primer puesto global, superando a zonas de ciudades icónicas como Sídney, Tokio o Madrid.

Este tipo de clasificaciones, que anualmente evalúan aspectos como la vida cultural, la gastronomía asequible, la vida nocturna, la diversidad y el espíritu comunitario, resaltan la calidad de vida y el atractivo local de estos rincones colombianos.

La presencia de galerías de arte, talleres de diseño, espacios de coworking y una gastronomía innovadora, lo posicionan como el nuevo epicentro de la vanguardia paisa.

Aunque no siempre figuren en el listado global de los 20 más cool, otros barrios colombianos como La Candelaria en Bogotá, con su arquitectura colonial, museos y calles adoquinadas, y San Antonio en Cali, conocido por su ambiente bohemio y su capilla histórica, son constantemente destacados en clasificaciones regionales por su belleza y riqueza histórica.