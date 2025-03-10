Ranking de los 8 pueblos más lindos del mundo, según Forbes

La prestigiosa revista económica y de estilo de vida, Forbes, emitió un veredicto que corona a Europa como el epicentro del encanto rural.

Según una reciente clasificación, los ocho pueblos más bonitos del mundo están en Europa, destacando la inigualable combinación de historia, arquitectura preservada y paisajes naturales que ofrece el Viejo Continente.

Este listado, compilado por expertos y escritores de viajes, sugiere que la verdadera esencia de Europa no reside únicamente en sus capitales, sino en estas joyas escondidas y accesibles.

Europa comando los pueblos más lindos del mundo

El ranking, lejos de enfocarse solo en destinos masivos, subraya aquellos enclaves que han logrado mantener su autenticidad y belleza inalterada, ofreciendo al viajero una pausa genuina del ajetreo moderno.

El interés en este tipo de turismo se alinea con investigaciones que vinculan la visita a entornos naturales y patrimoniales con una mejora en la salud mental, proporcionando una sensación de tranquilidad y desconexión.

La clasificación de Forbes no se basa solo en la belleza fotogénica; la historia y la arquitectura juegan un papel crucial.

En el primer puesto se encuentra Bibury (Inglaterra), famoso por sus icónicas cabañas de piedra de los Cotswolds. Le sigue Hallstatt (Austria), una aldea alpina cuyos edificios de madera centenarios se aferran a la ladera de la montaña junto a un lago cristalino, un destino que parece sacado de una postal.

La lista también incluye a Reine (Noruega), que ofrece paisajes dramáticos de fiordos y es un punto privilegiado para la observación de auroras boreales, y Giethoorn (Países Bajos), conocida como la "Venecia del Norte" por sus canales sin carreteras.

Estos lugares son testimonios vivos de siglos de cultura y adaptación al entorno. Otros destacados son la belleza encalada de Oia (Grecia) y la fortificación perfectamente conservada de Bourtange (Países Bajos).

Bibury, Inglaterra (Reino Unido): Famoso por las icónicas casas de piedra de los Cotswolds (Arlington Row), que parecen sacadas de una postal. Hallstatt, Austria: Una aldea alpina de cuento de hadas, conocida por sus casas de madera que se asientan junto al pintoresco lago Hallstatt, rodeado de montañas. Reine, Noruega: Ubicado en las Islas Lofoten, es aclamado por sus espectaculares picos montañosos, cabañas de pescadores de color rojo (rorbuer) y su estatus como un lugar privilegiado para ver la aurora boreal. Giethoorn, Países Bajos: Conocido como la "Venecia del Norte" porque carece de carreteras y sus visitantes se mueven exclusivamente a través de canales en barcas. Gásadalur, Islas Feroe: Una aldea remota famosa por su dramática cascada (Mulafossur) que cae directamente al océano Atlántico. Oia, Grecia: La joya de Santorini, conocida mundialmente por sus casas blancas encaladas con cúpulas azules que se asoman sobre el acantilado, ofreciendo atardeceres legendarios. Bourtange, Países Bajos: Una histórica fortificación militar que mantiene su estructura original en forma de estrella de cinco puntas, rodeada por un foso. Kotor, Montenegro: Una ciudad medieval amurallada ubicada en una bahía espectacular (la Bahía de Kotor), famosa por su rica historia y su arquitectura veneciana.

El reconocimiento global que otorga una publicación como Forbes inevitablemente dispara el interés turístico en estas pequeñas comunidades. Mientras que el auge de visitantes inyecta vitalidad económica a las regiones, también plantea desafíos de sostenibilidad.

Es por ello que entidades como la ONU Turismo han comenzado a premiar a los 'Best Tourism Villages', buscando un equilibrio entre la conservación del patrimonio y el beneficio comunitario.

La lista se completa con Gásadalur (Islas Feroe), con su famosa cascada, y Kotor (Montenegro), una ciudad amurallada en la bahía del Adriático.

Aunque el listado se centra en Europa, el informe original de Forbes menciona otros pueblos espectaculares fuera del continente, como Shirakawa-go (Japón).