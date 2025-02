¿Tan malo fue el de Shakira? Revelan ranking de los mejores shows del Super Bowl

Luego de lo que fue el show de medio tiempo del rapero Kendrick Lamar el pasado Super Bowl 2025, la reconocida revista The Athletic realizó el ranking de lo que han sido las mejores presentaciones en este megaevento en cada uno de los años que se ha llevado a cabo desde 1993.

Kendrick Lamar comandó uno de los escenarios más destacados del mundo como cabeza de cartel del entretiempo del Super Bowl, otro logro más para el laureado rapero que ha ascendido a nuevas alturas en el mundo del pop.

Lamar interpretó una serie de sus clásicos mientras jugaba con su público, que tenía una gran duda: ¿interpretaría "Not Like Us", la mordaz canción de diss que sirvió como golpe de gracia en su batalla de rap con Drake?

El rapero generó millones de reacciones en los internautas de todo el mundo y así entonces, como en cada una de las presentaciones del Super Bowl, las comparaciones empezaron a aparecer.

Sin duda, para Colombia y Latinoamérica, una de las mejores presentaciones en la historia fue la de Shakira junto a Jennifer López en el 2020, cuando la cantante barranquillera llevó el ritmo de champeta a uno de los eventos televisados más vistos en el mundo cada año.

Sin embargo, de acuerdo con el ranking revelado, la colombiana no aparece ni entre las cinco mejores presentaciones a lo largo de la historia.

Con un ranking de los mejores 10 show de medio tiempo, teniendo en cuenta que la calificación máxima es de 50 puntos, la barranquillera apareció en la séptima casilla con 42 puntos sumados por los jurados.

Mejores shows de medio tiempo de Super Bowl 2025