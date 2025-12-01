"Mi dominicano perfecto": ¿Karina García está cerca de confirmar su nuevo amor? Esto ocurrió recientemente

Karina García, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, se encuentra en La Mansión de Luinny, el reality que está siendo una verdadera sensación en República Dominicana.

En esa competencia internacional, la modelo tiene una sección que se llama 'una paisita en RD' y acostumbra a entrevistar a los otros participantes.

El turno más reciente fue para Rubirosa, un influencer dominicano que tiene 23 años y ha demostrado tener una buena convivencia con ella.

En medio de ese diálogo, Karina García le confesó a Rubirosa que sintió que él le coqueteó en las primeras interacciones y él reconoció que sí.

Además, la modelo también le realizó un par de elogios y, por lo tanto, algunos internautas comenzaron a decir que 'se le declaró'.

En el momento en el que Karina García le preguntó a Rubirosa que si él había intentado coquetearle apenas la vio, el influencer respondió con claridad.

"Como yo te dije a ti, si me gusta una chica, yo soy tímido", comenzó afirmando el participante de La Mansión de Luinny.

"Pero no te miré raro, sino que lindo porque tú eres linda. Lo que pasa es que cuando me gusta una chica y veo que es muy atractiva no le afano porque me da miedo", añadió.

Además, más adelante, Rubirosa le contó a Karina García que le gustaría tener una relación con ella y la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 se sonrojó.

¿Qué fue lo que le dijo Karina García a Rubirosa en la reciente entrevista en La Mansión de Luinny?

Tras la sinceridad de Rubirosa en la entrevista con Karina García, ella también elogió al dominicano y varios seguidores identificaron una conexión.

"Me gusta mucho tu sinceridad. Además, tú eres un chico muy guapo, interesante y demasiado respetuoso con las mujeres", manifestó la colombiana.

Asimismo, cuando Rubirosa le preguntó que si le gustan los hombres con tatuajes, ella respondió que le encantan y que está dispuesta a tener un amorío con un dominicano.

"Claro, si hasta estoy aprendiendo a cocinar aquí en La Mansión para mi dominicano perfecto", recalcó.

