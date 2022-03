La reacción de famosos por la muerte de Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters

El pasado 25 de marzo, se conoció la muerte de Taylor Hawkins, baterista de la reconocida banda estadounidense Foo Fighters, grupo musical que se presentaría como espectáculo de cierre durante el primer día del Festival Estéreo Picnic 2022, evento que hacía tres años no se realizaba por la pandemia del covid-19.

En contexto: Taylor Hawkins y sus dos últimas presentaciones en Colombia antes de morir

El baterista fue hallado sin vida en un hotel ubicado en el norte de Bogotá.

Luego de la banda, a través de su cuenta oficial en Twitter, confirmara la lamentable noticia, seguidores del grupo y el universo musical sigue reaccionando con sorpresa y tristeza por la muerte del reconocido baterista.

So incredibly sad to hear of the passing of Taylor Hawkins. My thoughts are with his family and the band at this time. pic.twitter.com/wueydCu5gw