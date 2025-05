EN VIDEO: Karina García quedó en shock al enterarse de que 'Epa Colombia' está en la cárcel

Karina García quedó eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2025 en la noche del 11 de mayo de 2025. La modelo paisa tuvo el 47.59% y se convirtió en la participante número 16 en abandonar la competencia.

Como es habitual con los eliminados de La Casa de los Famosos Colombia 2025, Karina García estuvo presente en la mañana de este 12 de mayo en Buen Día Colombia y contó cómo se está sintiendo tras su salida.

RELACIONADO Esta fue la sorpresiva reacción de la hija de Karina García tras su eliminación de La Casa de los Famosos

Además, se enteró de los hechos noticiosos que se han presentado en el mundo desde su estadía en La Casa de los Famosos Colombia. Por lo tanto, descubrió que el papa Francisco falleció y que 'Epa Colombia', la amiga de Yina Calderón, está en la cárcel.

Karina García quedó en shock al escuchar que 'Epa Colombia' está en la cárcel El Buen Pastor

En medio de una conversación con los periodistas de Buen Día Colombia, Karina García conoció que 'Epa Colombia' tiene una condena de cinco años y que se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor.

Por lo tanto, gritó completamente asombrada y se mostró muy preocupada por la realidad que se encuentra enfrentando la influencer y empresaria que es amiga de Yina Calderón.

"Ay, Díos mío, ¿qué?", fue lo primero que declaró Karina García al enterarse del tiempo por el que 'Epa Colombia fue condenada.

"No soy su amiga porque 'Epa' también me atacó un montón antes de entrar a la casa, pero no me tomó eso personal porque Yina me dijo que ella era así. Incluso, me hizo una llamada pidiendo que no me lo tomara personal y yo lo dejé ahí", complementó la modelo antioqueña.

¿Qué fue lo último que pasó con el trámite de casa por cárcel de 'Epa Colombia?

'Epa Colombia', a través de su abogado Francisco Bernate, presentó una tutela ante la Corte Suprema de Justicia para intentar que a la influencer y empresaria pudieran concederle la prisión domiciliaria.

Sin embargo, el tribunal rechazó esa solicitud. Sus argumentos fueron que el delito de instigación al terrorismo es grave y tiene que pagarse en la cárcel. Asimismo, que consideran que no están afectando su relación familiar porque, en caso de que ella lo considere necesario, puede solicitar un permiso para que su hija viva con ella en el centro penitenciario.