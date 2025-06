Así reaccionó Karina García al saber qué piensa la mamá de Altafulla sobre su relación: video

El reencuentro romántico entre Karina García y Altafulla en La Casa de los Famosos Colombia dio un giro sorprendente en su relación.

La modelo antioqueña regresó al reality como jefa de campaña de Altafulla y se enteró de la desaprobación de la madre de su pareja respecto a su relación.

¿Cómo se enteró Karina García de la postura de la madre de Altafulla?

Karina García regresó a La Casa de los Famosos Colombia el pasado 3 de junio para impulsar a Altafulla en su camino hacia la final del 9 de junio.

Su reingreso fue un momento emotivo para la pareja, que aprovechó para ponerse al día sobre su relación y las vivencias recientes. Durante la conversación, Karina indagó sobre la visita de la mamá de Altafulla a la casa.

El cantante le confesó que su madre había hablado con él sobre la relación con ella dentro de La Casa de los Famosos expresando "opiniones divididas".

La madre de Altafulla, según su versión, se mostró molesta por la forma en que ambos habían llevado su romance en el programa.

Altafulla le mencionó a Karina: "A ella no le gustó nada lo que pasó entre los dos".

El cantante explicó a Karina que la objeción de su madre se debía a una promesa que él le había hecho antes de su ingreso a La Casa de los Famosos: no involucrarse sentimentalmente con ninguna mujer.

"Ella me dijo que era lo único que me había recomendado antes de montarme al avión", reveló Altafulla, exponiendo el origen de la desaprobación familiar.

¿Cuál fue la reacción de Karina García ante las palabras de la mamá de Altafulla?

La confesión de Altafulla provocó una visible preocupación en Karina García. Él describió a su madre como una "suegra complicada", con dificultades para aceptar las parejas de sus hijos.

"Mi mamá no acepta a nadie. Sí te aceptaría, pero es un proceso", intentó asegurar Altafulla, sin ocultar la realidad de la situación.

Karina no tardó en expresar su inquietud. Manifestó que sentía que la mamá de Altafulla no deseaba conocerla ni hablar con ella, una conclusión basada en la afirmación de que su suegra no solía aceptar a casi nadie en su familia.

Yo no creo que ella quiera hablar conmigo porque tú me dijiste que ella no aceptaba casi a nadie, afirmó Karina.

A pesar de la preocupación, Karina García adoptó una postura serena.

Aclaró que no forzaría la situación con la madre de Altafulla, prefiriendo que las cosas fluyeran naturalmente una vez que ambos salieran de La Casa de los Famosos Colombia.

"No hay que forzar nada", expresó la modelo, reconociendo que el futuro de su relación no solo dependerá de ellos, sino también de la aceptación familiar.