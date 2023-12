¡No se restrinja! Estos son tres recetas de postres saludables para esta Navidad

Si usted es un verdadero amante de los postres tradicionales pero le preocupa el consumo de azúcar, esta información de seguro le va interesar. Ahora, en la temporada de celebraciones navideñas, podrá disfrutar de las comidas típicas sin restringirse o arriesgar su salud.

Existen versiones sin azúcar añadido de sus postres favoritos que le permitirán disfrutar de su delicioso sabor sin sentirse culpable y podrá sorprender a sus invitados con estas recetas.

La tarta de queso, el pastel de zanahoria o de chocolate, el arroz con leche, el pudin, las natillas de cacao y avellanas. Todos estos postres forman parte la lista de platillos favoritos de muchas personas, pero a veces se abstienen de comerlos porque temen subir mucho de peso o padecen de enfermedades de azúcar, como la diabetes.

Le recomendamos: Así puede preparar dulce de coco para cautivar a sus invitados en celebraciones navideñas

No obstante, no es necesario renunciar a ellos. Al igual que sucede con otros platos, podemos optar por versiones saludables que no incluyen edulcorantes artificiales, utilizando alternativas naturales como los dátiles o la canela para endulzar. A continuación, le presentamos tres deliciosos postres tradicionales sin azúcar.

Recetas de postres sin azúcar

1. Pudín de chocolate: Para prepararlo, necesitará medio calabacín pequeño crudo, 200 ml de leche fresca o bebida vegetal, un puñado de avellanas y semillas de chía. Mezcle todos los ingredientes en la batidora, excepto las semillas de chía, hasta obtener una textura suave. Luego, añada las semillas y deja reposar en la nevera durante aproximadamente 4 horas. Puede agregar unas gotas de estevia para endulzar si lo desea.

2. Arroz con leche: Esta opción saludable se elabora con 700 ml de leche fresca entera, 150 gramos de arroz bomba, una rama de canela y canela en polvo. Hierva la leche junto con la canela y la cáscara de limón. Mientras tanto, remoje el arroz durante 5 minutos. Agregue el arroz escurrido a la olla y remueva ocasionalmente hasta que los granos estén blandos. Añada la crema de dátiles y mezcle bien. Retire del fuego y deje enfriar antes de servir con canela en polvo.

No deje de leer: Así puede cocinar pavo relleno para la cena navideña

3. Natillas de avellanas y cacao: Para esta deliciosa opción, necesitará 1 litro de leche de avellanas y 3 cucharadas de cacao puro en polvo. Triture los dátiles con un poco de leche y luego añada el resto de la leche, el cacao y, opcionalmente, vainilla o canela. Bata hasta obtener una mezcla homogénea y sin trozos de dátiles. Cocine la mezcla con tiras de agar agar durante 15 minutos a fuego alto, removiendo constantemente para evitar grumos. Retire del fuego, vierta en recipientes y refrigere antes de servir.

Estos postres tradicionales sin azúcar le permitirán satisfacer sus antojos dulces sin comprometer tu salud. ¡Anímese a probar estas deliciosas y saludables opciones!