Medicina Legal culmina identificación de víctimas del accidente aéreo en Norte de Santander
Según el comunicado oficial, los equipos forenses lograron establecer la identidad de los 15 cuerpos recibidos tras el siniestro.
Noticias RCN
04:12 p. m.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó este viernes que ya fueron plenamente identificados los cuerpos de las 15 víctimas del accidente de la avioneta que cayó el pasado miércoles 28 de enero en cercanías de la vereda Curasica, en el municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander.
Según el comunicado oficial, los equipos forenses culminaron las labores técnico-científicas en la Dirección Seccional Norte de Santander, logrando establecer la identidad de todos los cuerpos recibidos tras el siniestro.
La aeronave cubría la ruta Cúcuta–Ocaña cuando sufrió el accidente en zona rural. Desde entonces, las autoridades iniciaron el proceso de recuperación e identificación de las víctimas, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.
Avanza entrega de cuerpos a familiares
Tras la identificación, Medicina Legal indicó que se está avanzando en el proceso de entrega de los cuerpos a sus familiares, conforme a los protocolos establecidos por las autoridades judiciales y forenses.
Accidente aéreo conmocionó a la región
En la zona del accidente continúan las labores de investigación por parte de equipos especializados de la Aeronáutica Civil y brigadas de rescate, quienes realizan el trabajo perimétrico necesario para esclarecer las causas del siniestro.
A pesar de las difíciles condiciones del terreno y el clima adverso, los expertos han logrado recuperar algunos implementos de la aeronave, los cuales serán analizados junto con otras evidencias recolectadas. Las autoridades se han comprometido a avanzar con celeridad en el proceso técnico para determinar, en el menor tiempo posible, qué provocó la caída de la avioneta.