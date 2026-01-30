CANAL RCN
Grabaron a Karina García y Kris R en Bogotá: el video confirma su romance

¿La prueba definitiva? Así captaron a Karina García con Kris R en Bogotá: video viral.

Karina García-Kris R

Noticias RCN

enero 30 de 2026
04:10 p. m.
Karina García, exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia fue vista en compañía del reconocido cantante de trap Kris R en Bogotá. El encuentro, que fue registrado por varios transeúntes, despejó las dudas que rodeaban a la pareja desde hace semanas.

La pareja fue vista en medio de una gira de colegios que el artista adelanta actualmente por diferentes localidades de Bogotá. En el material audiovisual que rápidamente se volvió viral, se observa a la influenciadora y al intérprete de música urbana caminando tomados de la mano y compartiendo gestos de complicidad. Esta aparición pública es la ratificación de lo que ambos habrían sugerido previamente a través de una historia en Instagram, donde posaron abrazados.

Karina García y Kris R confirmaron relación amorosa

Este nuevo vínculo sentimental de Karina García marca un punto de giro tras su pasada relación con Altafulla, cantante y ganador de la segunda edición de La Casa de los Famosos Colombia.

Los rumores de este nuevo romance con Kris R se intensificaron luego de que Karina participara como modelo en uno de los videos musicales del artista. La química proyectada frente a las cámaras trascendió a la vida real, consolidando un nexo que hoy es tendencia.

Karina, quien actualmente desempeña un rol clave en la tercera temporada del reality de Canal RCN, analizando los pormenores de la convivencia ya había dado pistas en entrevistas recientes sobre una "persona especial" en su vida.

Altafulla se pronunció en sus redes sociales

Como era de esperarse en el ecosistema digital, la noticia no ha estado exenta de polémicas. Una parte de la audiencia recordó el pasado amoroso de García con el reguetonero Blessd, quien es amigo cercano de Kris R, detalle que ha generado opiniones divididas sobre la cercanía entre los artistas.

Sin embargo, un sector considerable de internautas ha salido en defensa de la influenciadora, manifestando su apoyo a que viva su vida personal con libertad.

Por su parte, Altafulla reaccionó de manera indirecta a través de sus plataformas oficiales. Tras sufrir una lesión de rodilla en un concierto, el ex de Karina compartió un video en el que expresó: "No sé qué me duele más, si la rodilla o el corazón".

Este mensaje fue interpretado de inmediato por los usuarios como una clara alusión al nuevo romance de su expareja. Pese al revuelo, la pareja se muestra sólida y Karina continúa brillando cada noche a través de la app y el canal de YouTube de RCN.

