CANAL RCN
Economía

Bajonazo del precio de la gasolina es un hecho: ¿En cuánto queda y desde cuándo?

En medio de las presiones inflacionarias, el Gobierno Nacional anunció una reducción importante en el precio de la gasolina desde febrero.

Bajonazo del precio de la gasolina en Colombia: ¿En cuánto queda y desde cuándo?
Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 30 de 2026
04:52 p. m.
El Gobierno Nacional anunció una reducción importante en el precio del galón de gasolina para el próximo mes:

El gobierno del presidente Gustavo Petro le anuncia al país la reducción del precio de la gasolina en quinientos pesos ($500) el galón a partir del 1 de febrero del presente año.

Estas son las tres ciudades que quedarán con la gasolina más baja a partir del 1 de febrero
Se trata de una medida que marca un giro en la política de precios de los combustibles y que busca alivianar la presión sobre el costo de vida de los colombianos.

La decisión fue adoptada de manera conjunta por los ministerios de Hacienda y Minas, quedando formalizada a través de las resoluciones 40095, 40096, 40097 y 40098 del 29 de enero de 2026.

Según el Ejecutivo, el ajuste responde a las condiciones actuales del mercado internacional y a la necesidad de utilizar el precio del combustible como una herramienta para contener la inflación.

¿Cuánto y desde cuándo bajará el galón de gasolina?
¿En cuánto queda el precio de la gasolina?

La reducción de $500 en el costo del galón aplica para todo el país, pero la estructura de costos logística, los fletes y los regímenes tributarios especiales hacen que el valor final varíe significativamente entre regiones.

Ciudades como Villavicencio y Bogotá seguirán registrando los precios más altos del país, que oscilan en los $15.900.

Sin embargo, hay otras regiones donde la tarifa de combustible es más baja:

  • En la ciudad de Pasto, Nariño, el precio del galón se ubicará en aproximadamente $13.747
  • Cúcuta, Norte de Santander, por su ubicación fronteriza, tendrá un precio estimado de $13.900 por galón.
  • En Cartagena, Bolívar, un galón rondará los $15.583.
Ciudades con el galón de gasolina más bajo y alto de Colombia: este es el listado
¿Seguirá bajando el precio de la gasolina?

De acuerdo con el ministro Ávila, “se continuará la baja en el precio del combustible, si las condiciones cambiarias lo permiten, como mecanismo contrainflacionario y porque las brechas que se abrieron entre los precios internacionales y el nacional lo permiten para impactar positivamente en la economía de los colombianos".

Aunque la disminución de $500 ya está confirmada, el Gobierno dejó claro que las reducciones futuras dependerán del comportamiento del dólar y del mercado internacional del petróleo.

A partir de febrero comenzará a bajar el precio de la gasolina: Minminas
