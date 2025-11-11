CANAL RCN
Tendencias

Reconocida actriz, en medio de lágrimas, confirmó su divorcio tras 14 años de matrimonio

La actriz reveló cuál fue la razón por la que su matrimonio se acabó tras 14 años. Estas fueron sus declaraciones.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
11:46 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una de las actrices, comediantes y cantantes mexicanas más reconocidas tiene conmocionados a sus seguidores debido a que confirmó su divorcio.

Luego de que la periodista internacional Mandy Fridmann confirmó que Otto Padrón, el ejecutivo que fue la pareja de Angélica Vale por 14 años, instauró un proceso legal para que el matrimonio se termine, la artista rompió el silencio en una entrevista.

Famosa modelo y presentadora confirmó su divorcio tras más de una década de matrimonio
RELACIONADO

Famosa modelo y presentadora confirmó su divorcio tras más de una década de matrimonio

¿Qué dijo? ¿Cuál fue la causa de que la relación se haya terminado? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue como Angélica Vale, la reconocida actriz y cantante de México, confirmó su divorcio con Otto Padrón

Angélica Vale, la actriz mexicana, asistió a un programa radial y manifestó que es cierto que está afrontando un proceso de divorcio.

"Jamás pensé que iba a vivir un momento así en mi vida. Primero les tengo que decir que es cierto que me estoy divorciando y que desde abril estoy separada. Ya no vivimos juntos, pero esta noticia me tomó por sorpresa porque, igual que ustedes, yo me enteré ayer de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio", comenzó relatando Angélica Vale.

"Él (Otto Padrón) me había hablado el viernes para indicarme que íbamos a iniciar el proceso y yo le dije que sí. Llevo ocho meses separada y no lo había dicho por el bien de mis hijos. No hay nada que ocultar, el amor acaba y eso fue lo que nos pasó, que se nos olvidó 'regar la plantita'", agregó la famosa actriz y cantante de México.

Así han reaccionado los seguidores de Angélica Vale, la reconocida actriz de México, tras el divorcio con Otto Padrón

Luego de que Angélica Vale reconoció entre lágrimas lo que está sucediendo, los internautas quedaron en shock y escribieron múltiples mensajes.

Reconocida actriz colombiana confirmó que se separó: esto fue lo que contó
RELACIONADO

Reconocida actriz colombiana confirmó que se separó: esto fue lo que contó

"Mis respetos, Angélica", "no la juzguen", "empatía siempre", "me da lástima todo esto" y "admiro que quieran llevar un proceso de divorcio pacífico", han sido algunos de los comentarios.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

¿La hermana de Yina Calderón está en un romance con Juan David Tejada, el ex de Aida Victoria Merlano? Esto dijo

Animales

Es viral en redes: perro que cayó a un caño en Bogotá fue rescatado con una cadena humana

Artistas

"El pánico más horrible de mi vida": reconocida actriz colombiana vivió susto en medio de su embarazo

Otras Noticias

Narcotráfico

Estados Unidos ofrece recompensa para capturar a poderoso narcotraficante: ¿Quién es?

Este hombre tiene una orden de captura vigente desde abril de 2024.

Cristiano Ronaldo

Cristiano lo sentenció: contundente anuncio previo al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo hizo un importante anuncio previo a la disputa del Mundial 2026. Se acerca su retiro.

Animales

Las pruebas que confirman que el perro llevado por su agresor sí es el del video del brutal maltrato

Finanzas personales

Estos son los horarios permitidos para realizar obras en propiedad horizontal: dura multa en caso de incumplirlos

Cuidado personal

¿Va al baño con su celular?: estos serían los principales riesgos, según expertos