Reconocida actriz, en medio de lágrimas, confirmó su divorcio tras 14 años de matrimonio

Una de las actrices, comediantes y cantantes mexicanas más reconocidas tiene conmocionados a sus seguidores debido a que confirmó su divorcio.

Luego de que la periodista internacional Mandy Fridmann confirmó que Otto Padrón, el ejecutivo que fue la pareja de Angélica Vale por 14 años, instauró un proceso legal para que el matrimonio se termine, la artista rompió el silencio en una entrevista.

¿Qué dijo? ¿Cuál fue la causa de que la relación se haya terminado? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue como Angélica Vale, la reconocida actriz y cantante de México, confirmó su divorcio con Otto Padrón

Angélica Vale, la actriz mexicana, asistió a un programa radial y manifestó que es cierto que está afrontando un proceso de divorcio.

"Jamás pensé que iba a vivir un momento así en mi vida. Primero les tengo que decir que es cierto que me estoy divorciando y que desde abril estoy separada. Ya no vivimos juntos, pero esta noticia me tomó por sorpresa porque, igual que ustedes, yo me enteré ayer de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio", comenzó relatando Angélica Vale.

"Él (Otto Padrón) me había hablado el viernes para indicarme que íbamos a iniciar el proceso y yo le dije que sí. Llevo ocho meses separada y no lo había dicho por el bien de mis hijos. No hay nada que ocultar, el amor acaba y eso fue lo que nos pasó, que se nos olvidó 'regar la plantita'", agregó la famosa actriz y cantante de México.

Así han reaccionado los seguidores de Angélica Vale, la reconocida actriz de México, tras el divorcio con Otto Padrón

Luego de que Angélica Vale reconoció entre lágrimas lo que está sucediendo, los internautas quedaron en shock y escribieron múltiples mensajes.

"Mis respetos, Angélica", "no la juzguen", "empatía siempre", "me da lástima todo esto" y "admiro que quieran llevar un proceso de divorcio pacífico", han sido algunos de los comentarios.