CANAL RCN
Tendencias

Imparable: Shakira vuelve a sus presentaciones en México junto a Danna Paola

La cantante barranquillera sorprendió a sus más fieles fanáticos al volver a dar sus presentaciones en el país mexicano.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
10:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Shakira sorprendió a sus más fieles fanáticos al volver a los escenarios mexicanos con una impecable presentación de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. Con su más reciente show tuvo la oportunidad de llenar de emoción a sus más fieles fanáticos, quienes fueron testigos del gran récord para completar 13 presentaciones.

Apple anuncia la fecha oficial de lanzamiento de su nuevo iPhone 17: ¿cuánto costará?
RELACIONADO

Apple anuncia la fecha oficial de lanzamiento de su nuevo iPhone 17: ¿cuánto costará?

Shakira regresa a México con su gira

La intérprete de ‘Suerte’ impactó a la Ciudad de México al regresar con su performance lleno de efectos especiales, bailes, coreografías, entre otras sorpresas que conmocionaron a sus más fieles oyentes.

No obstante, el estadio GNP se paralizó ante la inesperada llegada de la cantante Danna Paola para juntarse a su presentación e interpretar la canción ‘Soltera’ con la que Shakira fue tendencia al reunir a diferentes cantantes e influencers latinoamericanas para promocionar el éxito de la misma.

El gran dúo generó amplias especulaciones ya que algunos fanáticos manifestaron que su reunión podría tratarse de una posible colaboración anticipada que la barranquillera había anunciado ante los más de 60 mil asistentes.

Ambas mujeres enamoraron con sus espléndidos trajes llenos de brillos, texturas, elegancia, sensualidad y feminidad. Así mismo, se exaltaron los icónicos pasos con los que la mexicana logró ponerse al nivel de los exóticos movimientos de cadera de la intérprete de ‘Chantaje’.

Horóscopo de hoy: miércoles 27 de agosto de 2025
RELACIONADO

Horóscopo de hoy: miércoles 27 de agosto de 2025

Shakira aparece junto a su madre en redes sociales

Por otro lado, la barranquillera sorprendió a millones de sus fanáticos, en redes sociales, al aparecer junto a su madre en un reciente video en el que compartió una rutina capilar con la que hizo uso de sus productos para el cabello.

Aunque Shakira es reconocida por mantener su vida privada lejos del escarnio público, la mujer se mostró feliz al aparecer junto a la abuela de sus dos hijos ya que enterneció las redes sociales al lograr relajar a su progenitora mientras le aplicaba los productos en su cabello.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Apple

Apple anuncia la fecha oficial de lanzamiento de su nuevo iPhone 17: ¿cuánto costará?

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 27 de agosto de 2025

Masterchef Celebrity Colombia

¿Gran golpe?: las reacciones a la eliminación de Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity

Otras Noticias

Millonarios

Lo que dice el reglamento del FPC sobre el polémico penalti de Millonarios en la Copa BetPlay

El polémico penalti de Millonarios frente a Real Cartagena en la Copa BetPlay desató debate y el reglamento del FPC aclara qué debió sancionarse.

Israel

Petro ordenó la revisión de contratos vigentes con Israel

En el documento, el mandatario también establece el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con Palestina y Oriente Medio.

Dólar

Precio del dólar en Colombia volvió a subir y alcanzó máximo reciente este 27 de agosto

Nueva York

Colombiana en Nueva York sufrió quemaduras en 80% de su cuerpo durante show con fuego en un bar

Enfermedades

Novedoso análisis de sangre podría detectar cáncer de ovario en etapa temprana