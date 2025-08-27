Imparable: Shakira vuelve a sus presentaciones en México junto a Danna Paola

Shakira sorprendió a sus más fieles fanáticos al volver a los escenarios mexicanos con una impecable presentación de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. Con su más reciente show tuvo la oportunidad de llenar de emoción a sus más fieles fanáticos, quienes fueron testigos del gran récord para completar 13 presentaciones.

Shakira regresa a México con su gira

La intérprete de ‘Suerte’ impactó a la Ciudad de México al regresar con su performance lleno de efectos especiales, bailes, coreografías, entre otras sorpresas que conmocionaron a sus más fieles oyentes.

No obstante, el estadio GNP se paralizó ante la inesperada llegada de la cantante Danna Paola para juntarse a su presentación e interpretar la canción ‘Soltera’ con la que Shakira fue tendencia al reunir a diferentes cantantes e influencers latinoamericanas para promocionar el éxito de la misma.

El gran dúo generó amplias especulaciones ya que algunos fanáticos manifestaron que su reunión podría tratarse de una posible colaboración anticipada que la barranquillera había anunciado ante los más de 60 mil asistentes.

Ambas mujeres enamoraron con sus espléndidos trajes llenos de brillos, texturas, elegancia, sensualidad y feminidad. Así mismo, se exaltaron los icónicos pasos con los que la mexicana logró ponerse al nivel de los exóticos movimientos de cadera de la intérprete de ‘Chantaje’.

Shakira aparece junto a su madre en redes sociales

Por otro lado, la barranquillera sorprendió a millones de sus fanáticos, en redes sociales, al aparecer junto a su madre en un reciente video en el que compartió una rutina capilar con la que hizo uso de sus productos para el cabello.

Aunque Shakira es reconocida por mantener su vida privada lejos del escarnio público, la mujer se mostró feliz al aparecer junto a la abuela de sus dos hijos ya que enterneció las redes sociales al lograr relajar a su progenitora mientras le aplicaba los productos en su cabello.