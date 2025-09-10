¡Renovada! Luisa Fernanda W muestra su radical cambio de look

A través de redes sociales, la creadora de contenido, Luisa Fernanda W sorprendió con drástico cambio de look.

¿Cómo es el nuevo look de Luisa Fernanda W?

Luisa Fernanda W, una de las figuras más influyentes de la era digital, sorprendió a sus seguidores al revelar su nuevo color de cabello. En los últimos días, la influencer había comentado que tenía muchas ganas de renovar su estilo, aunque sentía temor debido a que su cabello se encontraba sano y recuperado.

Para mí tomar esta decisión no fue fácil, pero cuando me di cuenta de la persona que iba a estar, e iba a realizar este proceso me dio tranquilidad, destacó.

Recientemente, destacó que su cabello ha pasado por casi todos los tonos posibles, pero que la recuperación ha sido un camino largo y cuidadoso. Finalmente, la creadora de contenido decidió arriesgarse y apostar por un nuevo look que marca una nueva etapa en su imagen.

En su publicación de Instagram comentó que "Es normal que cuando decides cambiar aparezca el miedo. Pero detrás de él, siempre hay una versión tuya esperando ser descubierta. Y cuando te atreves… el espejo deja de ser un límite y se convierte en testigo de tu evolución"

Así es el nuevo cambio de look de Luisa Fernanda W

Luego de varias horas de expectativa, Luisa Fernanda W finalmente reveló su nuevo look: un tono de cabello en matices café y marrón. La creadora de contenido expresó sentirse como una persona renovada y destacó que su cabello ahora luce mucho más sano y saludable.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. Muchos elogiaron su cambio de imagen, resaltando lo radiante y hermosa que se ve con su nuevo estilo.

"Te ves más joven Lu"; "Quedaste hermosa"; "Se te ve increíble", fueron algunos comentarios, aunque otros destacaron que su anterior look de cabello le favorecía mucho más.