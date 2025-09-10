CANAL RCN
Tendencias

¡Renovada! Luisa Fernanda W muestra su radical cambio de look

La creadora de contenido expresó sentirse como una persona renovada tras su nuevo color de cabello.

Luisa Fernanda W
Foto: Instagram @luisafernandaw

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
08:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A través de redes sociales, la creadora de contenido, Luisa Fernanda W sorprendió con drástico cambio de look.

¿Irreconocible?: el drástico cambio de look que se realizó Andrés Altafulla
RELACIONADO

¿Irreconocible?: el drástico cambio de look que se realizó Andrés Altafulla

¿Cómo es el nuevo look de Luisa Fernanda W?

Luisa Fernanda W, una de las figuras más influyentes de la era digital, sorprendió a sus seguidores al revelar su nuevo color de cabello. En los últimos días, la influencer había comentado que tenía muchas ganas de renovar su estilo, aunque sentía temor debido a que su cabello se encontraba sano y recuperado.

Para mí tomar esta decisión no fue fácil, pero cuando me di cuenta de la persona que iba a estar, e iba a realizar este proceso me dio tranquilidad, destacó.

Recientemente, destacó que su cabello ha pasado por casi todos los tonos posibles, pero que la recuperación ha sido un camino largo y cuidadoso. Finalmente, la creadora de contenido decidió arriesgarse y apostar por un nuevo look que marca una nueva etapa en su imagen.

En su publicación de Instagram comentó que "Es normal que cuando decides cambiar aparezca el miedo. Pero detrás de él, siempre hay una versión tuya esperando ser descubierta. Y cuando te atreves… el espejo deja de ser un límite y se convierte en testigo de tu evolución"

 

Egan Bernal tuvo un rotundo cambio de ‘look’ y generó todo tipo de reacciones
RELACIONADO

Egan Bernal tuvo un rotundo cambio de ‘look’ y generó todo tipo de reacciones

Así es el nuevo cambio de look de Luisa Fernanda W

Luego de varias horas de expectativa, Luisa Fernanda W finalmente reveló su nuevo look: un tono de cabello en matices café y marrón. La creadora de contenido expresó sentirse como una persona renovada y destacó que su cabello ahora luce mucho más sano y saludable.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. Muchos elogiaron su cambio de imagen, resaltando lo radiante y hermosa que se ve con su nuevo estilo.

"Te ves más joven Lu"; "Quedaste hermosa"; "Se te ve increíble", fueron algunos comentarios, aunque otros destacaron que su anterior look de cabello le favorecía mucho más.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Nuevo comunicado oficial sobre el estado de salud de Zion: ¿regresará pronto?

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 9 de octubre de 2025

Viral

¿Irreconocible?: el drástico cambio de look que se realizó Andrés Altafulla

Otras Noticias

Cauca

Aterrador ataque con cilindros bomba en una base de la Policía en El Tambo, Cauca

En el atentado terrorista, perpetrado por las disidencias de las Farc, un civil y tres policías resultaron heridos.

Gaza

Esperanza y expectativa por la firma de la primera fase del acuerdo entre Israel y Hamás

Se espera que este jueves se firme el documento con el que se daría inicio a la liberación de rehenes y prisioneros, y el retiro de tropas de Gaza.

Educación

Universidades de Colombia con los profesionales más buscados por las empresas, según ranking internacional

Atlético Nacional

Reinaldo Rueda y Atlético Nacional: lo que se sabe sobre los rumores de un posible regreso

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional