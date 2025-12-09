Egan Bernal tuvo un rotundo cambio de ‘look’ y generó todo tipo de reacciones

El ciclista colombiano Egan Bernal volvió a ser protagonista en la Vuelta a España 2025, no solo por su rendimiento deportivo, sino por un gesto que ha dado de qué hablar en redes sociales. El pedalista zipaquireño, quien se llevó el triunfo en la etapa 16 de la ronda ibérica, decidió celebrar de una manera particular: rapándose la cabeza junto a uno de sus compañeros de equipo.

La imagen fue compartida por el propio Ineos Grenadiers en sus plataformas oficiales, mostrando a un Bernal sonriente, visiblemente relajado y disfrutando del momento. Esta celebración ha sido interpretada por muchos fanáticos como una señal de la confianza y la buena energía que vive el colombiano en este cierre de temporada, a pesar de no estar en la pelea por el título de la clasificación general.

Un gesto que refleja unión de equipo

El cambio de ‘look’ no fue una decisión en solitario. Este tipo de gestos son comunes en el ciclismo profesional, especialmente cuando los corredores buscan motivarse de cara a los últimos días de competencia.

El triunfo de Bernal en la etapa 16 fue uno de los momentos más emotivos para la afición colombiana en esta edición de la Vuelta. Después de varios años de altibajos debido a lesiones y recuperación, verlo alzar los brazos nuevamente ha sido motivo de orgullo para el país.

Últimos días de competencia y nuevas ilusiones

La Vuelta a España entra en su recta final este fin de semana con dos jornadas decisivas. Si bien Bernal está lejos de los primeros puestos de la clasificación general, su intención es seguir siendo protagonista en alguna de las etapas restantes, aprovechando su buen momento físico y anímico.

Los fanáticos colombianos seguirán atentos, no solo a su desempeño en la carretera, sino también a su renovada imagen, que se ha convertido en tendencia en redes. El cambio de ‘look’ de Bernal es, en muchos sentidos, un reflejo de la renovación personal y deportiva que está viviendo.