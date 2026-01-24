Reproducciones de Yeison Jiménez crecieron más de 1.000% tras su fallecimiento, según Luminate

El fallecimiento de Yeison Jiménez marcó un punto de quiebre en el comportamiento de su audiencia digital. Las métricas de consumo musical registradas por Luminate en Colombia y reportadas por Billboard muestran un incremento extraordinario en sus streams, reflejando cómo los usuarios acudieron masivamente a las plataformas para escuchar su catálogo en los días posteriores al hecho.

Antes de este repunte, el desempeño digital del cantautor se mantenía en niveles más bajos. Entre el 2 y el 8 de enero de 2026, Yeison Jiménez registró 3,2 millones de streams equivalentes, cifra que integra reproducciones con publicidad, cuentas premium y ventas de canciones bajo la métrica ATD (activity to year). En ese mismo periodo, los streams históricos presentaron un decrecimiento del 35%, mientras que los streams financiados por publicidad y las cuentas premium cayeron un 36%, ubicándose en 6,8 millones de reproducciones.

El punto de inflexión en las métricas de Yeison Jiménez

El comportamiento del consumo musical se modificó tras conocerse el fallecimiento del artista en un accidente aéreo ocurrido el 10 de enero. Durante la semana del 9 al 15 de enero, los streams equivalentes aumentaron un 888%, alcanzando un total de 3,211 millones de reproducciones, de acuerdo con Luminate.

En ese mismo periodo, los streams premium y con publicidad ascendieron a 80,6 millones, lo que representa un crecimiento del 1.089% frente a la semana anterior. De forma paralela, las ventas de canciones registraron un incremento del 4.900%, con 100 tracks vendidos, reforzando el impacto del artista en el entorno digital.

Canciones que concentraron el mayor volumen de reproducciones

Dentro de este aumento generalizado, algunas canciones concentraron la mayor parte del consumo. “Destino Final” se posicionó como el tema con mejor desempeño, con 6.947.000 reproducciones y el primer lugar del Colombia Hot 100 durante esa semana. Le siguieron “MLP”, con más de 4 millones y “Ni Tengo Ni Necesito”, que registró más de 3 millones.

Las cifras más recientes confirman que el interés por su música se mantiene. En lo corrido de la semana actual, Luminate reportó 20,7 millones de streams equivalentes, lo que representa un crecimiento adicional del 6%. A su vez, los streams respaldados por publicidad y las cuentas premium aumentaron un 7%, alcanzando 53,1 millones de reproducciones.

En este último corte, “Destino Final” volvió a liderar el consumo digital, con 5.107.834 streams, consolidándose como la canción de mayor impacto dentro del catálogo del artista en plataformas digitales.