Otra vidente sorprendió con su versión sobre el accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez

La vidente también habló de las premoniciones que tuvo el artista antes de lo sucedido el 10 de enero.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

enero 23 de 2026
11:52 a. m.
Yeison Jiménez murió en el accidente aéreo que ocurrió el sábado 10 de enero, en Boyacá.

Pasadas las 4:00 de la tarde, la avioneta del artista despegó desde el Aeropuerto de Paipa, pero, aproximadamente tres minutos después, perdió altura, cayó en picada y se incineró de inmediato.

Mhoni Vidente y su polémica versión sobre la muerte de Yeison Jiménez
Tras lo ocurrido, Mhoni Vidente, la reconocida astróloga que está radicada en México, reveló que la muerte del 'niño de Manzanares' habría estado relacionada con una brujería realizada por una mujer.

Sin embargo, Alexandra Vidente Mundial, la también astróloga que tiene un millón de seguidores en Instagram, dio detalles de otra versión. ¿Cuál fue?

Esto es lo que pasó en el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez, según Alexandra Vidente Mundial

De acuerdo a lo expresado por Alexandra Vidente Mundial, no existió una brujería contra Yeison Jiménez, sino que todo se habría tratado de una falla mecánica que no se pudo reversar tras el despegue.

Según su versión, la alerta que apareció en el 'tablero' de la avioneta pudo haber sido significativa, pero, desafortunadamente, no fue así.

Además, respecto a las premoniciones de Yeison Jiménez, Alexandra Vidente Mundial expresó lo siguiente:

¿Que él tuvo la intuición de que iba a morir? A muchos nos pasa. ¿A quién no le ha ocurrido un presentimiento y luego se cumple ese día? Y ahí uno dice: 'wow, eso era lo que me pasaba y estaba intranquilo.

No obstante, es fundamental aclarar que aún no hay una versión oficial de las causas del accidente y los investigadores continúan llevando a cabo los análisis correspondientes.

¿Cuál es el giro que ha tenido la investigación del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez?

Las autoridades a cargo de la investigación del accidente, de acuerdo con lo que le reveló una fuente de la Aeronáutica Civil a El Tiempo, enviarán los motores de la avioneta a Estados Unidos.

El objetivo que se tiene en mente con esa decisión es que los fabricantes estudien detalladamente esas máquinas y determinen si fallaron o no tras el despegue.

 

