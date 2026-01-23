Reconocida artista reveló la desgarradora solicitud que la esposa de Yeison Jiménez le realizó en las exequias

Yeison Jiménez, el reconocido cantante de música popular, falleció el 10 de enero de 2026 y sus honras fúnebres se comenzaron a realizar el martes 13 de enero.

La velación de Yeison Jiménez se llevó a cabo en privado, en la funeraria Jardínes del Recuerdo, situada en la Autopista Norte de Bogotá.

RELACIONADO Otra vidente sorprendió con su versión sobre el accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez

Además, al día siguiente, en el Movistar Arena, se le realizó un homenaje público al 'niño de Manzanares' y varios artistas cantaron junto a los fieles fanáticos 'jimenistas'.

Por lo tanto, debido a que Jenny López, la pareja de Jhonny Rivera, no estuvo presente entre las cantantes que hicieron parte del homenaje, sus seguidores le preguntaron la razón y ella reveló una petición que le hizo Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez. ¿Cuál fue?

Esta fue la desgarradora petición que Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, le hizo a Jenny López en la velación

"¿Por qué no canté en el homenaje público de Yeison? Primero, porque ya había un minuto a minuto y, segundo, porque los artistas más reconocidos del género eran los encargados de realizar ese homenaje", comenzó precisando la pareja de Jhonny Rivera.

"Canté en el homenaje privado porque su familia me lo pidió. Sonia me dijo que si podía cantar 'Amor eterno', 'Confieso', de Kany García, y 'Como me haces falta', en la versión de Marbelle. Les canté esas tres canciones, fue un momento muy emotivo y fue muy difícil cantar porque cantaba y lloraba al tiempo", agregó.

Este fue el mensaje de Jenny López tras la muerte de Yeison Jiménez

Tras la confirmación del deceso, Jenny López y Jhonny Rivera tenían un concierto al día siguiente en Yolombó y decidieron colocar unas cintas de luto en su bus.

"Aún nos parece mentira", escribió la artista junto a un video en el que mostró el vehículo motorizado.

Además, posteriormente, publicó otra grabación de un momento en el que, a través del canto, le realizó un respetuoso homenaje al 'niño de Manzanares'.