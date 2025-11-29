CANAL RCN
Tendencias

Reprograman esperado concierto de reguetón en Bogotá y ahora será en 2026: esto pasó

Concierto de Jowell y Randy programado en Bogotá para diciembre fue aplazado por motivos ajenos a la producción. Conoce la nueva fecha para 2026 y qué pasará con las entradas.

Reprograman esperado concierto de reguetón en Bogotá y ahora será en 2026: esto pasó
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 29 de 2025
07:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El panorama de los conciertos en Bogotá continúa moviéndose entre grandes anuncios y cambios inesperados en la agenda musical.

The Mills, la banda colombiana que logró doble sold out en España y cierra con éxito su gira internacional 2025
RELACIONADO

The Mills, la banda colombiana que logró doble sold out en España y cierra con éxito su gira internacional 2025

Esta vez, los protagonistas son Jowell y Randy, el icónico dúo puertorriqueño de reguetón, cuyo show estaba previsto para el 20 de diciembre de 2025 en el Movistar Arena, pero que finalmente no podrá realizarse en esa fecha.

¿Por qué se aplazó el concierto de Jowell y Randy en Bogotá?

Según informó el equipo de los artistas, la decisión de aplazar el evento se tomó por “motivos completamente ajenos a los artistas, al equipo de trabajo y la producción del mismo”.

¡Imparable! Beéle anunció su octava fecha en Bogotá: día, hora y más detalles
RELACIONADO

¡Imparable! Beéle anunció su octava fecha en Bogotá: día, hora y más detalles

El anuncio sorprendió a cientos de fanáticos que ya tenían asegurada su boleta para el show de fin de año, pues llama la atención que era un evento con experiencia 3D.

El cambio de fecha también coincidió con la confirmación de la octava función de Béele en el Movistar Arena, una de las revelaciones musicales del país, quien completó un hito histórico de presentaciones consecutivas en uno de los recintos más importantes de Colombia.

Nueva fecha del concierto: 28 de febrero de 2026

En el comunicado se lee: “Nos permitimos informar que el concierto de Jowell & Randy, programado inicialmente para el 20 de diciembre de 2025 en Bogotá, será reprogramado debido a motivos completamente ajenos (…) El concierto será reprogramado para la fecha: 28 de febrero de 2026”.

Los grandes nombres que suenan de invitados para el concierto de J Balvin en Medellín
RELACIONADO

Los grandes nombres que suenan de invitados para el concierto de J Balvin en Medellín

Así las cosas, la organización confirmó que todas las entradas seguirán siendo válidas para la nueva fecha, sin necesidad de hacer trámites adicionales.

Para quienes necesiten información sobre devoluciones u orientación en su compra, en los próximos días se habilitarán los canales oficiales del operador de boletería.

El mensaje cierra con un gesto hacia los fanáticos: “Agradecemos profundamente la comprensión (…) Mantendremos nuestro compromiso con brindar un espectáculo memorable y a la altura de la trayectoria de Jowell & Randy”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Karol G

‘La Premiere’ de Karol G llega al Canal RCN: fecha y hora de la transmisión global

Karol G

Karol G estrena 'La Premiere', el detrás de cámaras de su álbum ‘Tropicoqueta’

Artistas

The Mills, la banda colombiana que logró doble sold out en España y cierra con éxito su gira internacional 2025

Otras Noticias

Alimentos

¿Cansancio y estrés? Estos alimentos ricos en magnesio y vitamina D pueden ayudar

El magnesio y la vitamina D son nutrientes esenciales para el funcionamiento del cuerpo.

Comercio

¿Cómo ha cambiado el papel del consumidor frente a las ofertas y descuentos del Black Friday?

Las alertas por fraude, el análisis de precios y la vigilancia digital podrían estar opacando el Black Friday.

Luis Díaz

Luis Díaz regresa a la acción con Bayern Múnich: fecha, hora y TV para verlo

avianca

Avianca activa plan de protección a pasajeros por actualización de software en aviones Airbus A320

Donald Trump

Trump indulta al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y condiciona ayuda a Honduras a resultado electoral