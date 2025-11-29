Reprograman esperado concierto de reguetón en Bogotá y ahora será en 2026: esto pasó

El panorama de los conciertos en Bogotá continúa moviéndose entre grandes anuncios y cambios inesperados en la agenda musical.

Esta vez, los protagonistas son Jowell y Randy, el icónico dúo puertorriqueño de reguetón, cuyo show estaba previsto para el 20 de diciembre de 2025 en el Movistar Arena, pero que finalmente no podrá realizarse en esa fecha.

¿Por qué se aplazó el concierto de Jowell y Randy en Bogotá?

Según informó el equipo de los artistas, la decisión de aplazar el evento se tomó por “motivos completamente ajenos a los artistas, al equipo de trabajo y la producción del mismo”.

El anuncio sorprendió a cientos de fanáticos que ya tenían asegurada su boleta para el show de fin de año, pues llama la atención que era un evento con experiencia 3D.

El cambio de fecha también coincidió con la confirmación de la octava función de Béele en el Movistar Arena, una de las revelaciones musicales del país, quien completó un hito histórico de presentaciones consecutivas en uno de los recintos más importantes de Colombia.

Nueva fecha del concierto: 28 de febrero de 2026

En el comunicado se lee: “Nos permitimos informar que el concierto de Jowell & Randy, programado inicialmente para el 20 de diciembre de 2025 en Bogotá, será reprogramado debido a motivos completamente ajenos (…) El concierto será reprogramado para la fecha: 28 de febrero de 2026”.

Así las cosas, la organización confirmó que todas las entradas seguirán siendo válidas para la nueva fecha, sin necesidad de hacer trámites adicionales.

Para quienes necesiten información sobre devoluciones u orientación en su compra, en los próximos días se habilitarán los canales oficiales del operador de boletería.

El mensaje cierra con un gesto hacia los fanáticos: “Agradecemos profundamente la comprensión (…) Mantendremos nuestro compromiso con brindar un espectáculo memorable y a la altura de la trayectoria de Jowell & Randy”.