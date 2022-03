Fue con todo: Residente llama “bobolón” a J Balvin en su nueva canción

La tensa relación que hay entre Residente y J Balvin viene de mucho tiempo atrás. Ambos cantantes se han criticado en redes sociales de forma directa y en sus canciones con un par de indirectas más. Pero ahora, el cantante puertorriqueño sacó una canción con Biazarrap, productor argentino, dedicando algunas frases fuertes que apuntarían al cantante colombiano.

Mira también: Residente vuelve a encender la polémica con J Balvin: “Pendejo del género urbano”

La primera parte de la canción va dedicada a la industria de la música actual, especialmente a la del genero urbano con mensajes criticando a la forma en la que se hacen las canciones, cómo se escriben y cómo se cantan, además de toda la producción posterior.

“Hay que hacer una limpieza, mucho delirio de grandeza y poca destreza”, menciona Residente en su canción.

Indirectas de Residente a J Balvin

Previo a la publicación de la canción, el excantante de Calle 13 aseguró que J Balvin se había enterado de que él estaba escribiendo un tema para criticarlo y que amenazó a su disquera si se publicaba, por eso buscó a Bizarrap, productor independiente, para trabajar y sacar el tema que dura más de ocho minutos.

Le puede interesar: J Balvin se refirió a su pelea con Residente: "Lo consideraba amigo, pana"

"En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y, al final, le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano. Resulta que el pendejo se enteró de que le estoy tirando y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí para que no saque el tema”, contó.

Ya en la canción hay varias referencias al cantante colombiano, como su álbum Colores, la colaboración que hizo con Pokémon o incluso la postura política que ha tomado en nuestro país, muy contraria a la de Residente.

En un punto del tema se nombra a J Balvin, porque le dicen que le ‘tire’ al colombiano y él dice: ‘A Balvin no, ese es un bobolón”. Y luego vienen muchas referencias al cantante de Medellín, diciéndole que es: “la copia de un clon”, “pendejo” y “mentiroso”. Y que mientras “el pueblo lucha, los están matando, y el tipo sube una foto de Gandhi rezando”.

Aquí la canción completa:

Mira también: Karol G confirma fechas y precios para sus conciertos en Bogotá, Cali y Barranquilla