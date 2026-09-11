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Kris R no se quedó callado ante las burlas por el nombre de su hijo con Karina García

El cantante defendió la elección del nombre Kairo Rangel García luego de que una seguidora se burlara de la decisión de la pareja.

Kris R y la primera foto de su hijo Kairo
FOTO: Kris R - Instagram

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
05:13 p. m.
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El cantante de música urbana Kris R respondió públicamente a las críticas que recibió por el nombre de su hijo con la influenciadora Karina García, quien anunció el nacimiento del bebé el domingo 8 de noviembre de 2026. La pareja presentó al pequeño como Kairo Rangel García a través de una publicación en Instagram, donde compartió fotografías del parto y del recién nacido.

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La elección del nombre no pasó inadvertida entre los seguidores de la pareja. Aunque la publicación estuvo acompañada del mensaje “Un amor para toda la vida”, algunos usuarios aprovecharon los comentarios para cuestionar la decisión de los padres y hacer comparaciones con otros nombres.

¿Qué dijo Kris R sobre el nombre de su hijo?

Uno de los comentarios que provocó la reacción del artista comparó Kairo con Jairo y señaló que el niño podría ser llamado de esa manera durante su etapa escolar. La seguidora manifestó que el nombre le parecía poco apropiado, pese a felicitar a Karina García por el nacimiento de su hijo.

Ante la crítica, Kris R. decidió contestar directamente desde su cuenta de Instagram. “Usted con esa gono@#$& de nombre criticando el nombre de mi hijo. Sea seria, ome”, escribió el cantante, en una respuesta que rápidamente llamó la atención de otros usuarios de la plataforma.

¿Quién es Kairo, el hijo de Karina García y Kris R.?

Antes del nacimiento, la pareja se refería al bebé como Baby K y había anticipado que su nombre comenzaría con esa letra. Karina García contó durante el embarazo que escogerlo había sido uno de los retos, pues buscaban una opción que tuviera significado, combinara con los apellidos y no fuera demasiado común.

Kairo Rangel García es el primer hijo en común de la influenciadora y el cantante. Para Kris R., cuyo nombre de pila es Kristian Rangel Betancur, se trata de su primer hijo, mientras que para Karina García es su tercer bebé. La creadora de contenido antioqueña ya es madre de Isabella y Valentino.

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